اجتاز الفرنسي "حنبعل" الفحص الطبي مع مانشستر يونايتد بنجاح، ومن المتوقع أن يُعلن عن الصفقة بشكل رسمي يوم غد الثلاثاء، لينضم رديف الفريق بدايةً من الموسم المقبل، مع إمكانية تصعيده للفريق الأول في أي وقت.

أشارت مصادر لو باريسيان أن حنبعل سينضم للشياطين الحمر مقابل 8 مليون جنيه إسترليني بالإضافات، ويعتبر اللاعب من أبرز مواهب الإمارة الفرنسية "موناكو" المتوقع لهم مستقبل كبير في السنوات القليلة القادمة.