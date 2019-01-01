ثاني صفقات الصيف لليونايتد

أعل مانشستر يونايتد بشكل رسمي عن التعاقد مع آرون بيساكا لاعب كريستال بالاس السابق، بعد أن توصل الناديين إلى إتفاق عقب محادثات طويلة بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

وقع بيساكا على عقد مدته خمس سنوات مع وجود خيار للتمديد لعام إضافي، بعد أن دفع اليونايتد حوالي 50 مليون جنيه إسترليني لإقناع البالاس بالتخلي عن اللاعب.