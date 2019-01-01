يسعى الإنتر بكل الطرق لتمويل صفقة البلجيكي لوكاكو من أجل التعاقد معه هذا الصيف، بعد أن أبدى اللاعب عبر وكيل أعماله رغبته في اللعب للفريق الإيطالي.

طبقاً لصحيفة ذا صن، فإن الإنتر بعد أن تم رفض عرضهم لإعارة اللاعب لموسمين مع إجبارية الشراء، سيحاول بيع بعض اللاعبين مثل جواو ماريو ودالبيرت من أجل دفع المبلغ المطلوب في لوكاكو من قبل اليونايتد.