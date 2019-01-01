أشارت تقارير إيطالية إلى أن الإنتر دخل على الخط مع يوفنتوس الراغب في ضم ظهير مانشستر يونايتد ماتيو دارميان في سوق انتقالات الصيف الحالي.

وبحسب الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن أنطونيو كونتي هو أحد المعجبين بمدافع الشياطين الحمر، وسيقوم بالتحرك نحوه إذا نجح النيراتزوري في التخلص من دالبرت في الأسابيع القليلة القادمة.

ولن تكون مسألة ضم صاحب الـ29 عاماً صعبةً على البيانكونيري أو الثعابين، فالمقابل المادي الذي قد يطلب فيه هو 10 مليون يورو.