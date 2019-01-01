بدأ مانشستر يونايتد محادثاته مع الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل إقناعه بقبول مبادلته بالبلجيكي لوكاكو المطلوب بقوة في الدوري الإيطالي من قبل الإنتر ويوفنتوس، ويسعى البيانكونيري لاستغلال المبادلة للفوز بالصفقة.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن وكيل أعمال ديبالا تواجد في إنجلترا في الساعات القليلة المقبلة من إجراء بعض المحادثات مع مسئولي الشياطين الحمر.