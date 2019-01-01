بيساكا سيكون ثاني صفقات الصيف

ساعات قليلة تفصل مانشستر يونايتد عن الإعلان رسمياً عن التوقيع مع آرون بيساكا لاعب كريستال بالاس، بعد أن تجاوز الفحص الطبي بنجاح.

هذا ما أشارت له مصادر سكاي سبورتس، التي أكدت أن يوم غد الجمعة سيتم الإعلان رسمياً عن انضمام اللاعب للشياطين الحُمر، ليكون ثاني صفقات الصيف بعد دانييل جيمس لاعب سوانزي سيتي.