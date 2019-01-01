إنتر يقترب من ضم لوكاكو

اقترب إنتر من التعاقد مع لوكاكو بعد أن توصل إلى إتفاق مانشستر يونايتد على قيمة اللاعب، الذي يستعد لإجراء الفحص الطبي والانضمام رسمياً في الساعات القليلة المقبلة.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البلجيكي سينضم للنيراتزوري مقابل 75 مليون يورو بالإضافات، وسيتحصل على راتب كبير يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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