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أخبار انتقالات مانشستر يونايتد | رغبة بالتخلص من سانشيز، وبدء مفاوضات تجديد عقد دي خيا

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لمانشستر يونايتد في صيف 2019، والذي سيسعى فيه سولشاير لبناء فريق قادر على المنافسة على كل البطولات مرة آخرى

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Getty Images

مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات تجديد عقد الإسباني دي خيا

2019-06-21T22:11:53Z

هناك ثقة بإقناعه على البقاء

يسعى مانشستر يونايتد للإبقاء على دي خيا داخل صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، من خلال إقناعه بتجديد عقده والاستمرار مع الشياطين الحُمر.

طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن اليونايتد على استعداد لتقديم راتب كبير للحارس الإسباني يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من أجل أن يجدد عقده.

رغبة بالتخلص من التشيلي أليكسس سانشيز

2019-06-21T22:07:25Z

والاستماع لكافة العروض

أبدى مانشستر يونايتد رغبته في التخلص من التشيلي أليكسس سانشيز بعد المستويات السيئة التي ظهر بها منذ انضمامه للفريق قادماً من آرسنال بالإضافة لغيابه عن أغلب المباريات للإصابة.

طبقاً لمصادر ميرور فأن اليونايتد متشوق للاستماع إلى أي عرض رسمي لبيعه، مع وجود استفسارات من أندية الصين وأمريكا الجنوبية، حيث يرغب النادي بالتخلص من رواتبه العالية.

باليميراس يريد أليكسيس سانشيز دون دفع راتبه كاملاً

2019-06-21T15:20:37Z

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sport Witness" أن نادي باليميراس البرازيلي تقدم بعرض لضم اللاعب أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، بعدما أفادت بعض التقارير بأن الشياطين الحُمر لا يمانعوا في التخلي عن المهاجم صاحب الـ30 عاماً الذي لم يشارك منذ إنضمامة سوى في 7 مباريات فقط.
وبحسب ما نقلته الصحيفة نقلاً عن الصحفي البرازيلي جورجي نيكولا بأنه قال أن الفريق البرازيلي صُعق من الراتب الذي يتلقاه اللاعب، وصرح النادي بأن راتبه يتخطى راتب أعلى لاعب بالفريق بسبعة أضعاف، وأضاف أن الريد ديفيلز قد قابلوا العرض بالرفض بعدما حاول باليميراس أن يحصل على خدمات اللاعب مع دفع نسبة صغيرة من راتبه، بينما النسبة الأكبر من راتب اللاعب يتحمله مانشستر يونايتد، وبالطبع لم تقبل إدارة النادي بهذا العرض.

مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع بروكس

2019-06-20T22:17:35Z

هل يفرط بورنموث فيه؟

واصل مانشستر يونايتد اهتمامه بضم أبرز المواهب الإنجليزية، وبعد التعاقد مع دانييل جيمس قادماً من صفوف سوانزي سيتي، أبدى اليونايتد رغبته بضم إنجليزي آخر واعد هو بروكس لاعب بورنموث.

طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن الشياطين الحمر جادين في التعاقد مع اللاعب، ولكن طلبات الكرز لن تقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، وأضافت أيضاً بأن بروكس من مشجعي مانشستر يونايتد، فهل يساعد ذلك على إتمام الصفقة بسهولة؟

Getty

بيساكا يقترب أكثر من الانضمام لمانشستر يونايتد

2019-06-20T22:14:50Z

بعد الإتفاق على الشروط الشخصية

اقترب الإنجليزي بيساكا ظهير أيمن كريستال بالاس أكثر من أي وقت مضى بالانضمام لصفوف مانشستر يونايتد بعد أن اتفق على الشروط الشخصية مع الشياطين الحُمر.

هذا ما أشارت له مصادر "مانشستر إيفيننج نيوز" والتي أكدت أنه يتبقى اجتماع واحد بين إدارة الناديين من أجل وضع الرتوش الأخيرة، وحسم الصفقة بشكل نهائي.

ديكلان رايس على ردار الشياطين الحُمر

2019-06-20T22:10:55Z

في صراع مع السيتي على ضمه


​أفادت تقارير بأن اللاعب الأمريكي ديكلان رايس لاعب وست هام الإنجليزي كان من بين اللاعبين التي يسعى مانشستر يونايتد لضمهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكن بحسب ما أوضحته بعض التقارير أن  اللاعب كان متردداً من التسرع في اتخاذ قراره حيث أن انتقاله للشياطين الحُمر تُعد خطوة كبيرة في مشواره الكروي.


ولكن بحسب ما ذكرته "الإندبندنت" أن المدافع الشاب صاحب الـ20 عاماً قد صرح قائلاً بأن الوقت قد حان للانتقال إلى اليونايتد.
 

انفراجة في مفاوضات مانشستر يونايتد مع بيساكا

2019-06-20T22:10:12Z

الاتفاق قريب

تواصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من أجل الظهير الأيمن "بيساكا" الذي يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاماً، وكانت بدايته غير موفقة بالمرة بتسببه في خسارة الفريق أمام فرنسا بعد تسجيله لهدف في مرماه.

بحسب مصادر موقع دايلي ريكورد فأن الشياطين الحمر اقتربوا من التوصل لإتفاق مع البالاس سينتقل اللاعب بموجبه لأولد ترافولد بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.

رسمياً.. مانشستر يونايتد يجدد عقد خوان ماتا

2019-06-20T22:08:20Z

حتى عام 2021

أعلن مانشستر يونايتد عن تجديد عقد لاعبه الإسباني "خوان ماتا" حتى عام 2021، ليستمر جناح فالنسيا السابق مع الشياطين الحمر برغم بعض التقارير التي تنبأت بعودته إلى إسبانيا هذا الصيف.

وعبر اللاعب على حسابه الشخصي بإنستغرام عن سعادته بتجديد التزامه مع اليونايتد مشيراً إلى أنه اتخذ وافق على البقاء بسبب الأوقات العصيبة التي يمر بها النادي.