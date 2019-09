في اليوم الآخير من الميركاتو

ذكر مراسل موقع جول في مانشستر سيتي أن متوسط الميدان جيريمي فريبونج في طريقه لمغادرة ملعب الاتحاد إلى سيلتك الاسكتلندي، في صفقة ستنتهي في الساعات القادمة قبيل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

There is not going to be much happening at on European deadline day but there's a good chance that Jeremie Frimpong will join in a permanent deal. Talented fullback but in the last year of his contract.