أعلن هارتس الأسكتلندي رسمياً عن ضم الياباني ريوتارو ميشينو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حتى يواصل تطوره للحصول على فرصة مع الفريق الأول مستقبلاً.

انضم ميشينو لمانشستر سيتي هذا الصيف قادماً من جامبا أوساكا الياباني، ويلعب في خط الوسط، يمكن اعتباره صفقة للمستقبل.