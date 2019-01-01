أعلن بلاكبيرن روفرز عن تعاقده مع المدافع الواعد "توسين أدارابيويو" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل أن يتحصل اللاعب على مزيد من الدقائق مع الفريق الأول.

كان أدارابيويو قد أُعير في الموسم الماضي لصفوف فريق ويست بروميتش آلبيون وقدم أداءاً جيداً للغاية، ويسعى اللاعب لاستكمال تطوره من أجل إقناع جوارديولا به مستقبلاً.