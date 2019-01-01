مورينو يقترب من الانضمام لصفوف بورتيمونينسي
اقترب الكولومبي مارلوس مورينو من إعارته مجدداً هذا الصيف، بعد أن أوشك على الانضمام إلى صفوف فريق بورتيمونينسي البرتغالي بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.
أشارت مصادر صحيفة ريكورد البرتغالية أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي تمهيداً للانضمام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.
بشكتاش ينضم لقائمة المهتمين بضم مانجالا
انضم بشكتاش لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع مانجالا مدافع مانشستر سيتي، الذي لا يوجد مستقبل له مع الفريق بسبب عدم اقتناع بيب جوارديولا به.
أشارت مصادر صحيفة "ستار جازيتيسي" أن بشكتاش أبدى اهتمامه بضم اللاعب الفرنسي، ولكن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
فالنسيا مهتم بضم المدافع الفرنسي مانجالا
أبدى فريق فالنسيا اهتماماً كبيراً بالتوقيع مع مانجالا مدافع مانشستر سيتي، والذي لا يوجد في حسابات بيب جوارديولا للموسم المقبل مع سعي السيتزين لضم مدافع جديد بعد رحيل كومباني.
أشارت مصادر سوبر ديبورتي أن الخفافيش يرغبوا بالتعاقد مع مانجالا، بعد أن قرروا تجاهلوا إعادة أوتاميندي مرة آخرى بسبب مطالبه المادية الكبيرة.
بيب جوارديولا ينفي شائعات اقتراب داني آلفيش
رد بيب جوارديولا على الشائعات التي ربطت فريقه مانشستر سيتي بالتعاقد مع داني آلفيش بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وعقب الأداء الرائع له في كوبا أمريكا التي انتهت بفوز السيلساو باللقب.
صرح بيب قائلاً: داني آلفيش لاعب غير عادي ولا يُصدق أبداً، ولكن مانشستر سيتي يملك ظهيرين مميزين للغاية.
بيب جوارديولا يلمح لبقاء ساني هذا الصيف
ألمح بيب جوارديولا لبقاء جناح الفريق ليروي ساني هذا الصيف، على الرغم من وجود اهتمام قوي من البافاري للتعاقد معه لتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.
صرح بيب قائلاً: أحب بايرن ميونخ، أقدرهم كثيراً فلقد منحوني فرصة عظيمة للعمل في ألمانيا، ولكن في كرة القدم في بعض الأحيان قد تقول ما قد لا يعجب الطرف الآخر.
مانشستر سيتي يرفض عرضه لضم ألمادا
رفع مانشستر سيتي عرضه لضم الأرجنتيني ألمادا موهبة فيليز سارسفيلد بعد أن رفض اللاعب الموهوب تجديد عقده، مما شجع أبطال الدوري الإنجليزي على التحرك لضمه.
أشارت بعض المصادر الأرجنتينية أن فيليز يحاول تجديد عقده لرفع الشرط الجزئي ولكن اللاعب يرفض، ويسعى السيتزين فور ضم اللاعب لإعارته إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي.
فابيان ديلف يصرح أن انتقاله من مانشستر سيتي خطوة هامة للإنضمام إلى منتخب إنجلترا
صرح اللاعب فابيان ديلف بأنه انتقل من مانشستر سيتي إلى إيفرتون لتعزيز فرصه أكثر في اللعبه مع منتخب إنجلترا.
وكان قد انتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إلى القطب الآخر لمدينة ليفربول الأسبوع الماضي، وقد أشار أن المزيد من وقت اللعب هو السبب الرئيسي لانتقاله.
وقد صرح أيضاً لصحيفة "Daily Mail" قائلاً "أن اللعب من أجل إنجلترا هو أهم شئ بالنسبة لي، لذا إذا كنت ألعب بشكل أكثر فهناك فرصة أكبر لي للإنضمام للمنتخب".
يانجل هيريرا يقترب من الانضمام إلى غرناطة
اقترب الفنزويلي يانجل هيريرا من الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين غرناطة إلى مراحل متقدمة.
أشارت مصادر "سبورت ويتنس" أن الإتفاق بين الطرفين وشيك ومن المتوقع أن يصل كلاهما إلى حل نهائي في الساعات القليلة المقبلة من أجل غلق الصفقة نهائياً.
يُذكر أن هيريرا كان قد انضم للسيتي في 2017 وتمت إعارته مرتين إلى نيويورك سيتي وفريق ويسكا الإسباني.
مفاوضات كانسيلو بسبب عدم بيع دانيلو
تعثرت مفاوضات مانشستر يونايتد مع كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس، بسبب حاجة السيتزين أولاً إلى بيع البرازيلي دانيلو في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر كورييري تورينو أن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز هم المفضلين لضم البرتغالي ولكن تأخر التعاقد معه قد يمنح فرصة لبرشلونة وبايرن ميونخ لخطف اللاعب.
ميلان مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني أوتاميندي
واصل ميلان بحثه عن قلب دفاع في سوق الانتقالات الحالي، وأضاف الأرجنتيني أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي إلى قائمة اهتماماته، تحسباً للتحرك لضمه في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو أن الروسونيري يفكر في ضم أوتاميندي ولكن في حل فشل في التعاقد مع أولويات آخرى مثل لوفرين وديميرال.
مانشستر سيتي يسعى لضم الناشئ تياجو ألمادا الملقب بميسي الجديد
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sky Sports" أن مانشستر سيتي يدخل في مفاوضات مع نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني لضم لاعبهم الناشئ تياجو ألمادا.
وقد وصف الكثير من المحللين والفنيين الشاب البالغ من العمر 18 عاماً بأنه "ميسي الجديد"، ما قد وضع اللاعب على رادار جوارديولا في الميركاتو الحالي.
يمتد عقد الشاب الأرجنتيني لمدة عامين آخرين ويتضمن العقد شرط جزائي يبلغ حوالي 16 مليون جنية استرليني.
مانشستر سيتي لا ينوي التفريط في ساني هذا الصيف
لا ينوي مانشستر سيتي التفريط في ساني هذا الصيف، على الرغم من وجود اهتمام قوي من بايرن ميونخ بضمه هذا الصيف وعدم ممانعة اللاعب بالعودة للدوري الألماني.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن السيتزين ليست لديهم أي نية لبيع ساني للبافاري، وأنه لا توجد أي مفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن.
فالنسيا يتجاهل فكرة إعادة أوتاميندي
تراجع فالنسيا عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني أوتاميندي مرة آخرى، خاصةً وأنه وبنسبة كبيرة سيكون خارج حسابات المدرب بيب جوارديولا في الموسم المقبل.
أشارت مصادر "بلازا ديبورتيفا" أن الخفافيش تراجعوا عن ضمه بسبب مغالاته في طلباته المادية، حيث يصر على الحصول على 6 ملايين يورو في الموسم وهو ما يراه فالنسيا مبالغاً فيه.
مانشستر سيتي يقترب من ضم الأرجنتيني "ألمادا"
اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع المهاجم "تياجو ألمادا" مهاجم فيليز سارسفيلد، بعد أن تفوق على عدة أندية على ضمه حسبما أشارت أخر التقارير الإنجليزية.
أكدت مصادر صحيفة صن أن السيتزين سيتعاقدوا مع اللاعب وسيقوموا بإعارته فوراً إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي، لصعوبة حصوله على رخصة عمل في إنجلترا في الوقت الراهن.
بيب جوارديولا يرفض التفريط في ساني مقابل آلابا
رفض مانشستر سيتي عرضاً من بايرن ميونخ للجناح الألماني ليروي ساني والذي كان قد تضمن مبادلة له مع النمساوي آلابا الظهير الأيسر للفريق، حسبما أشارت أخر التقارير.
أكدت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن بيب جوارديولا رفض مبادلة ساني مع آلابا بعد أن قام الفريق بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد هذا الصيف وهو أنجيلينو.
رسمياً.. مانو جارسيا ينضم لسبورتينح خيخون
أعلن مانشستر سيتي عن انضمام موهبته "مانو جارسيا" إلى صفوف سبورتينج خيخون، بعد أن توصلا كلا الناديين إلى إتفاق على قيمة الصفقة.
وقع جارسيا على عقد مدته خمس سنوات مع الفريق الإسباني حتى عام 2024، وذلك مقابل 4 مليون يورو، ليرحل نهائياً بعد أن قضى أخر ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة لأندية ألافيس، بريدا وتولوز الفرنسي.
مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بضم بونوتشي
جدد مانشستر سيتي اهتمامه بضم الإيطالي بونوتشي بعد أن تعاقد يوفنتوس مع الهولندي دي ليخت قادماً من صفوف أياكس، مما شجع السيتزين على المحاولة مجدداً مع مدافع ميلان السابق.
طبقاً لمصادر كورييري ديلو سبورت فإن السيتي من الأندية المهتمة بضم بونوتشي، خاصةً مع سعي أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لضم مدافع جديد مثل ماجواير الذي يصر ليستر سيتي على الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني جراء التفريط فيه.
فيلكس كوريا يؤكد انضمامه لمانشستر سيتي
أكد فيلكس كوريا لاعب سبورتينج لشبونة انضمامه لصفوف مانشستر سيتي، بعد أن استخدم حسابه الشخصي على إنستغرام من أجل تأكيد إتمام الصفقة لصالح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
علق كوريا قائلاً: لقد وقعت لمانشستر سيتي ولكني مركز تماماً على هذه البطولة "يقصد يورو تحت 19 عاماً"، اتطلع للعمل الجاد والانضمام لزملائي.
ساندلر ينضم لأندرلخت البلجيكي
أشارت بعض المصادر البلجيكية باقتراب انضمام مدافع السيتي "فيليب ساندلر" إلى صفوف أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يعتبر ساندلر هو أول صفقات كومباني مع أندرلخت، ويأمل بيب جوارديولا أن يحصل اللاعب الهولندي على فرصته ويتطور أكثر، من أجل أن يُعتمد عليه في الفريق الأول مستقبلاً.
مانشستر سيتي من المهتمين بضم داني آلفيش
انضم مانشستر سيتي لقائمة المهتمين بالتعاقد مع البرازيلي "داني آلفيش" من أجل دعم مركز الظهير الأيمن، خاصةً مع اقتراب رحيل دانيلو في الميركاتو الحالي.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو بأن السيتي من بين ثلاث أندية ترغب بالتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان السابق، بعد أن كان رفض السيتزين من أجل الانضمام للفريق الفرنسي منذ عامين.
مانو جارسيا يقترب من الانضمام لسبورتينج خيخون
اقترب ناشئ السيتي من الانضمام لصفوف "سبورتينج خيخون" الإسباني وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل أن يحصل على المزيد الدقائق لتجهيزه للفريق الأول في قادم السنوات.
أشارت مصادر صحيفة "آس" أن جارسيا سيوقع على عقد جديد مع السيتزين لمدة عامين، قبل أن تتم إعارته إلى خيخون.
إدارة مانشستر سيتي تتردد في التخلي عن ساني لصالح بايرن ميونخ
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sky" أن إدارة بايرن ميونخ قد صرحت بأن مفاوضاتها لضم اللاعب ليروي ساني من مانشستر سيتي بعيده كل البعد عن الاكتمال.
ويأتي هذا بعد أن كان البافاري يحاول ضم الجناح الألماني البالغ من العمر 23 عاماً، لكن حامل لقب الدوري الإنجليزي مازالوا مترددين في فكرة التخلي عن اللاعب.
رسمياً.. ليام ديلاب ينضم لمانشستر سيتي
أعلن ليام ديلاب ابن روري ديلاب لاعب ستوك سيتي السابق الذي اشتهر برميات التماس الطويلة عن انضمامه رسمياً لصفوف مانشستر سيتي، قادماً من ديربي كاونتي.
أكد صاحب الـ16 عاماً الخبر على حسابه الشخصي بإنستغرام عندما نشر صورة له بقميص السيتزين، ليؤكد انضمامه لأكاديمية السماوي.
فالنسيا يرغب بالتعاقد مجدداً مع الأرجنتيني أوتاميندي
يرغب فالنسيا الإسباني بالتعاقد مرة آخرى مع المدافع الأرجنتيني أوتاميندي، بعد أن خرج من حسابات بيب جوارديولا من التعاقد مع لابورت في يناير من العام الماضي.
أشارت مصادر "سوبر ديبورتي" المقربة للخفافيش أن أوتاميندي حريص على العودة لإسبانيا مرة آخرى، ويلقى اهتماماً من أندية آخرى مثل باريس سان جيرمان وآرسنال.
نيكولاس أوتامندي يُفضل الانتقال إلى فالنسيا ويتجاهل العروض الأُخرى
أفادت بعض التقارير بأن نيكولاس أوتامندي لاعب مانشستر سيتي تلقى عرضاً من أرسنال لضمه في سوق الانتقالات الحالي، ولكن اللاعب الأرجنتيني أبدى استعداده للعودة مرة آخرى إلى فالنسيا الذي كان قد أمضى معهم موسم 2014-15.
ولكن أشارت التقارير أن اللاعب في طريقه للخروج من السيتيسينز على كل حال، وهناك أكثر من نادِ يريد الحصول على خدمات اللاعب مثل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.
ووفقاً لصحيفة "Super Deporte" الإسبانية فإن نيكولاس أوتامندي يتجاهل كل هذه العروض بينما يهتم اهتمام واضح بالانتقال إلى فالنسيا.
باريس سان جيرمان ينضم للمهتمين بالتعاقد مع ساني
انضم باريس سان جيرمان لقائمة الأندية المهتمة بضم "ساني" جناح مانشستر سيتي والذي لا يمانع السيتزين ببيعه ولكن بشرط وجود عرض مغري ومقنع للتخلي عنه.
طبقاً لأخر التقارير فأن الفريق الفرنسي يرغب بالتعاقد مع ساني في حال رحيل نيمار من أجل تعويض النجم البرازيلي، ويعد ليروي مطلوباً أيضاً في بايرن لتعويض روبين وريبيري.
مانشستر سيتي يوافق على عرض إيفرتون من أجل فابيان ديلف
وفقاً لصحيفة "The Times" فأن اللاعب مانشستر سيتي قد وافق على انتقال اللاعب فابيان ديلف إلى إيفرتون مقابل المبلغ الذي قُدم.
وتبلغ الرسوم الأساسية 8.5 مليون جنية إسترليني وتصل إلى 10 ملايين جنية إسترليني، وتٌعد هذه السنة هي السنة الآخيرة في عقد فابيان ديلف، كما أن الفريق لن يستفاد منه بعد وصول كلً من رودري وخوسي تاسيندي.
إيفرتون على وشك ضم فابيان ديلف
اقترب إيفرتون كثيراً من التعاقد مع "فابيان ديلف" لاعب وسط مانشستر سيتي خاصةً وأن اللاعب خرج من حسابات بيب جوارديولا بعد أن تم ضم رودري وأنجيلينو وهذا الصيف.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن التوفيز اقتربوا من التعاقد مع اللاعب مقابل 8 مليون جنيه إسترليني وفي عقد مدته ثلاث سنواتز.
أستون فيلا يقترب من التعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز
اقترب أستون فيلا من التعاقد مع البرازيلي "دوجلاس لويز" لاعب مانشستر سيتي بعد أن توصلا الناديين إلى إتفاق لانضمامه لصفوف الفيلانز بدايةً من الموسم المقبل.
أشارت المصادر المقربة من النادي أن اللاعب قريب من أستون فيلا مقابل 15 مليون إسترليني، وستشمل وجود خيار بإعادة الشراء لأن بيب من المعجبين كثيراً به.
رسمياً.. ماري ينضم لفلامينجو
انضم بابلو ماري لاعب مانشستر سيتي لصفوف فلامينجو بشكل رسمي حسبما أعلن الموقع الرسمي للفريق البرازيلي، وذلك في عقد مدته ثلاث سنوات.
انضم ماري للسيتي وتمت إعارته أكثر من مرة إلى أندية جيرونا، بريدا وديبورتيفو لاكورونيا ولم يشارك مع الفريق الأول في أي مباراة.
مانشستر سيتي يرفع عرضه لضم كانسيلو
تواصلت مفاوضات مانشستر سيتي مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس، والذي جذب انتباه أندية آخرى مثل بايرن ميونخ الألماني الذي دخل السباق بقوة.
أشارت مصادر صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن السيتزين رفعوا عرضهم إلى 50 مليون جنيه إسترليني، ولكن يتعين عليهم بيع دانيلو أولاً لتمويل الصفقة.
مانشستر سيتي لا يرغب ببيع ديلف هذا الصيف
لا يرغب مانشستر سيتي بالتفريط في لاعب الوسط "فابيان ديلف" هذا الصيف على الرغم من صعوبة حصوله على فرصته كأساسي في الموسم المقبل، حتى كظهير أيسر حتى بعد ضم أنجيلينو.
طبقاً لأخر التقارير، فأن ديلف إذا أراد الرحيل سيتوجب عليه أن يتقدم بطلب انتقال مع اهتمام بعض الأندية بضمه مثل إيفرتون وجالاطة سراي.
مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع داني ألفيس
أفادت بعض التقارير بأن مانشستر سيتي يرغب في ضم الظهير البرازيلي داني ألفيس.
اللاعب المخضرم يُعد الآن لاعباً حراً بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بعد موسمين فقط في الدوري الفرنسي.
ويبدو أن لم الشمل مع المدرب بيب جوارديولا هو احتمال واضح، على الرغم من أن هناك أكثر من نادِ آخر مهتم بالتعاقد مع اللاعب.
جواو كانسيلو مستعد للانضمام لمانشستر سيتي هذا الصيف
لا يمانع يوفنتوس ببيع لاعبه جواو كانسيلو، ويعتبر مانشستر سيتي من أكبر المعجبين باللاعب البرتغالي ويفاوض البيانكونيري منذ فترة من أجل التعاقد معه.
أشارت مصادر صحيفة "توتو ميركاتو ويب" أن كانسيلو جاهز للانضمام لمانشستر سيتي هذا الصيف على الرغم من وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ بضمه والتعاقد معه.
كوفاتش يعبر عن إعجابه بساني
عبر كوفاتش مدرب بايرن ميونخ عن إعجابه بساني جناح مانشستر سيتي، في ظل اهتمام العملاق الألماني بضم اللاعب من أجل تعويض رحيل ريبيري وروبين هذا الصيف.
أصر كوفاتش على أن البافاري يجب أن يقوم بمجاراة الأندية الإنجليزية والإسبانية من حيث الرواتب من أجل التعاقد مع أفضل اللاعبين.
مانشستر سيتي يقترب من ضم ناشئ ويست بروميتش آلبيون
اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع "مورجان رودرجز" لاعب ويست بروميتش آلبيون ومنتخب إنجلترا تحت 16 عاماً وهو أحد ألمع مواهب كرة القدم الإنجليزية في الفترة الأخيرة.
تشير المصادر المقربة للنادي أن الصفقة ستتم مقابل حوالي 4 مليون جنيه إسترليني وليس 8 ملايين كما أُشيع وهو الرقم الذي كان سيجعله أغلى ناشئ إنجليزي منذ ثيو والكوت.
رسمياً.. إعارة زاك ستيفن إلى دوسلدورف
أعلن مانشستر سيتي عن إعارة حارسه الأمريكي "زاك ستيفن"إلى صفوف فورتونا دوسلدورف الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.
كان ستيفن قد انضم لمانشستر سيتي هذا الصيف قادماً من الدوري الأمريكي، ولكن لصعوبة حصوله على فرصته كأساسي تمت إعارته.
مانشستر سيتي واثق من الحفاظ على ليروي ساني
اعترف رومينجيه رئيس بايرن ميونخ باهتمام فريقه بالتعاقد مع لاعب مثل ليروي ساني خاصةً بعد أن فقد الثنائي ريبيري وروبين دفعة واحدة بسبب نهاية عقودهما وحقبتهما مع البافاري.
في المقابل يثق مانشستر سيتي كثيراً في قدرته بالحفاظ على ساني وتجديد عقده رغم أن المفاوضات تعثرت في نهاية الموسم الماضي، ولكن جوارديولا يريد الحفاظ على اللاعب.
كومباني يقترب من أول صفقاته من مانشستر سيتي
سيحاول البلجيكي فينسنت كومباني الاستفادة من علاقته الجيدة بمانشستر سيتي، من أجل تدعيم فريق أندرلخت الذي أصبح لاعباً ومدرباً له هذا الصيف.
أشارت مصادر "مانشستر إيفننج نيوز" أن السيتزين اقتربوا من التعاقد مع المدافع "ساندلر" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
نوتينجهام فورست يسعى للتعاقد مع الحارس الشاب أريجانيت موريك
وفقاً لمصادر خاصة بصحيفة "Telegraph" فانه من المتوقع أن ينتقل أريجانيت موريك حارس مانشستر سيتي إلى صفوف نادي نوتينجهام فورست في هذا الأسبوع على سبيل الإعارة.
أجتذب الحارس البالغ من العمر 20 عاماً إهتماماً كبيراً من عدة أندية أوروبية مختلفة، ولكنه يبدو الآن مستعداً للانتقال إلى السوبر ريدز على سبيل الإعارة.
شارك أريجانيت موريك في خمسة مباريات في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي .
مانشستر سيتي يفكر في تجديد عقد فيرناندينيو
يفكر مانشستر سيتي جدياً في تجديد عقد البرازيلي "فيرناندينيو" لاعب الوسط من أجل الاستمرار مع الفريق لسنوات أطول في ملعب الاتحاد، على الرغم من التعاقد مع رودري قادماً من صفوف أتلتيكو مدريد.
أشارت مصادر صحيفة ذا صن بإن السيتزين يرغبوا جدياً بتمديد عقد فيرناندينيو في الصيف المُقبل، وأضافت أن بيب جوارديولا سيعتمد عليه في قلب الدفاع أيضاً.
إيفرتون يسعى للتعاقد مع فابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي
أفادت بعض التقارير أن إدارة إيفرتون تأمل في التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد اللاعب فابيان ديلف بصفقة قدرت بـ16 مليون جنية إسترليني.
وصرحت صحيفة "The Sun" بأن اللاعب على رادار مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت الذي يضعه في حساباته قبل إنطلاق كأس الأمم الأوروبية 2020 في الصيف المقبل.
وكان فريق جالطة سراي مهتم باللاعب أيضاً ولكنه يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
جوزيه سيفوينتس يعترف باهتمام مانشستر سيتي بضمه
اعترف الإكوادوري "جوزيه سيفوينتس" الذي لمع نجمه بقوة في كأس العالم تحت 20 عاماً باهتمام مانشستر سيتي في التعاقد معه، ورغبته في اللعب بأوروبا.
صرح موهبة "أمريكا دي كويتو" أنه سينتقل إما إلى مانشستر سيتي أو سيلتك الاسكتلندي، وتقدر قيمة اللاعب بحوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني.
مانشستر سيتي يقترب أكثر من كانسيلو
اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس، بعد أن استمرت المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة، حيث يعد اللاعب من أولويات السيتزين هذا الصيف.
طبقاً لمصادر "دايلي ريكورد فإن يوفنتوس سيكون سعيداً ببيع اللاعب بحوالي 40 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي اشتراه به منذ عام تقريباً.
رودري سعيد بانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي
صرح اللاعب رودريجو هيرنانديز كاستانتي المعروف بـ"رودري" أنه سعيد بانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي وأشار أنه من الفرق التي دائماً ما تكون على منصات التتويج ومن أفضل فرق كرة القدم في العالم.
وكان اللاعب صاحب الـ23 قد ظهر في مدينة مانشستر يوم الخميس بعد إكمال انتقاله من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت 70 مليون يورو لمدة خمس سنوات، ليصبح لاعب خط الوسط أغلى صفقة في تاريخ المدينة.
مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد إلكاي جوندوجان
أفادت صحيفة "ESPN" أن مانشستر سيتي يسعى لفتح محادثات مع اللاعب إلكاي جوندوجان لتجديد عقدة.
ويقترب عقد الدولي الإلماني من الانتهاء حيث يتبقى في عقدة عام واحد فقط، ومن المُنتظر أن تبدأ إدارة النادي في تجديد العقد بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الجديدة.
فناربخشة يرغب بالتعاقد مع دوجلاس لويز
يستعد فريق فناربخشة التركي لبدء المفاوضات مع مانشستر سيتي حول التعاقد مع اللاعب "دوجلاس لويز" بعد أن أصبح من الواضح أن اللاعب لن يحصل على رخصة العمل في إنجلترا هذا الصيف.
أشارت مصادر "فوتو سبور" بأن فناربخشة سيتفاوض مع السيتي على التعاقد مع لويز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المُقبل.
رسمياً.. مانشستر سيتي يضم أنجيلينو من أيندهوفن
أنجيلينو يعود للسيتي مجدداً
أعلن مانشستر سيتي عن التعاقد مع أنجيلينو قادماً من صفوف أيندهوفن الهولندي في صفقة كلفت السماوي حوالي 5.3 مليون جنيه إسترليني، وهي صفقة مهمة للفريق الذي كان في أمس الحاجة إلى ظهير أيسر.
انضم أنجيلينو للسيتي بعد أن قام السيتزين بتفعيل خيار إعادة شراء اللاعب الذي ترترع في أكاديمية الفريق، قبل أن يرحل إلى هولندا ويثبت نفسه مع أيندهوفن.
رسمياً: مانشستر سيتي يضم رودري من أتلتيكو مدريد
السيتيزنس فعل الشرط الجزائي المتواجد بعقد اللاعب مع الروخيبلانكوس
أعلن أتلتيكو مدريد عن ضم مانشستر سيتي لمتوسط ميدانه رودري بدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده، والذي يبلغ 70 مليون يورو.
وجاء في بيان الروخيبلانكوس: "لقد قام اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد والذي كان ممتداً حتى 30 يونيو 2023".
ويعد صاحب الـ23 عاماً آخر اكتشافات دييجو سيميوني، وقد خاض 34 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي، وكان أحد النجوم المجهولين في كتيبة التشولو
مانشستر سيتي مهتم بضم ناثان آكي
يواصل مانشستر سيتي بحثه المستمر عن مدافع جديد لضمه هذا الصيف، ويعد الهولندي "ناثان آكي" لاعب تشيلسي السابق وبورنموث الحالي أحدث الأسماء التي ظهرت على قائمة المطلوبين.
أشارت مصادر صحيفة "ليكيب" بأن السيتي قد يتعاقد مع آكي هذا الصيف بنسبة كبيرة، خاصةً وأن السعر المطلوب فيه لن يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني.
صديقة أنجيلينو تلمح لاقترابه من العودة للسيتي
ألمحت صديقة "أنجيلينو" ظهير أيسر أيندهوفن لاقتراب عودة اللاعب إلى صفوف مانشستر سيتي مرة آخرى، بعد أن كان لاعباً في الأكاديمية قبل أن يرحل إلى الدوري الهولندي، يحصل على فرصته ويثبت نفسه.
قامت بوضع صورة على حسابها بإنستغرام عبارة عن ورقة بها شعار مانشستر سيتي ومكتوب بها عبارات ترحيب بالعودة مجدداً إلى النادي مرة آخرى.
مانشستر سيتي مهتم بناشئ أياكس
لن يتوقف مانشستر سيتي عن سعيه لضم أفضل المواهب الشابة من أجل دعم الأكاديمية بالشكل المطلوب، بعد أن صوب أنظاره هذه المرة إلى أياكس.
أبرزت صحيفة دايلي ميل اهتمام السيتي بمهاجم الفريق الهولندي الذي يُدعى " حسين زاماني" ويبلغ من العمر 16 عاماً، هناك متابعة له من قبل مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.
مانشستر سيتي يقترب من ضم جناح لشبونة
اقترب مانشستر سيتي من التوقيع مع "فيلكس كوريا" جناح سبورتينج لشبونة بعد منافسة مع برشلونة ويوفنتوس على ضم اللاعب الموهوب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.
طبقاً لبعض المصادر البرتغالية فإن فيلكس سيكلف السيتزين حوالي 6.2 مليون جنيه إسترليني، وقد تتم إعارته إما إلى جيرونا أو بريدا في الموسم المُقبل.
جوارديولا سعيد في مانشستر سيتي
دومينيك تورينت يقول أن الفيلسوف الإسباني سعيد مع السيتيزنس
قال المساعد السابق لبيب جوارديولا دومينيك تورينت أنه نجم برشلونة السابق لاعباً ومدرباً سعيد جداً في مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يستمر في ملعب الاتحاد في المستقبل القريب على الأقل.
جاء ذلك في تصريحات للمساعد السابق للفيلسوف الكتالوني، وقال أيضاً: "لا نعلم ما الذي يخبئه لنا المستقبل، لكنه على ما يرام حتى هذه اللحظة".
جوارديولا: العمل في مانشستر سيتي أفضل من برشلونة
بايرن ينافس مانشستر سيتي على كانسيلو
يحاول بايرن ميونخ استغلال تأخر إتمام مانشستر سيتي لصفقة جواو كانسيلو لاعب يوفنتوس، من أجل مزاحمته ومحاولة خطف اللاعب منه في الفترة المُقبلة.
حيث أشارت مصادر دايلي ميل أن البافاري انضم للسباق بقوة، وفي حال عدم توصل السيتي لإتفاق على ضمه، قد يندم مثلما حدث مع صفقة جورجينيو الذي وقع لتشيلسي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ملعب الاتحاد.
ميوريتش يقترب من نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة
اقترب حارس مانشستر سيتي "ميوريتش" من الانضمام إلى صفوف نوتنجهام فورست الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
حيث أشارت مصادر مقربة من نادي نوتنجهام، أن الإعلان الرسمي وشيك.. وسينضم لمعسكر الفريق فور انضمامه.
بالميراس يرفض عرض مانشستر سيتي لضم مهاجمه
يسعى مانشستر سيتي بقوة لدعم صفوفه هذا الصيف من أمريكا اللاتينية وتحديداً البرازيل، ولكن محاولته الرسمية الأولى باءت بالفشل بعد أن تم رفض عرضه لضم مهاجم بالميراس.
حيث أشارت بعض التقارير البرازيلية، أنه تم رفض عرض من الستيزين قيمته 6 مليون يورو للتوقيع مع الكولومبي الواعد"إيفان أنجيلو" صاحب الـ20 عاماً.
مانشستر سيتي هو المفضل لضم راينير
واصل مانشستر سيتي اهتمامه بضم المواهب البرازيلية والتي كان أخرها هو "راينير" لاعب فلامنجو والمتوقع له مستقبل باهر، مما جعل أبرز الأندية تتهافت على ضمه.
طبقاً لبعض المصادر فأن والد اللاعب زار منشأت مانشستر سيتي وانبهر بها، مما يجعل السماوي هو المفضل لضم اللاعب متفوقاً على ريال مدريد المهتم بالتوقيع معه أيضاً.
مات سميث يقترب من الانضمام لكوينز بارك رينجرز
اقترب ناشئ السيتي "مات سميث" من الانضمام إلى صفوف كوينز بارك رينجرز وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حسبما أشارت مصادر موقع "فوتبول لندن".
ظفر الكيو بي آر باللاعب بعد صراع مع عدة أندية أبرزها رينجرز جلاسكو الأسكتلندي وأندرلخت البلجيكي الذي يدربه فينسنت كومباني حالياً، وكان قد أُعير في الموسم الماضي إلى صفوف تيفنتي الهولندي وفاز معه بلقب دوري الدرجة الثانية.
مانشستر سيتي مهتم بضم جوهرة فلومينيسي
انضم مانشستر سيتي لقائمة الراغبين في الحصول على خدمات جوهرة فلومينيسي "جواو بيدرو" الذي يقدم أداءاً رائعاً برفقة ناديه في الدوري البرازيلي على الرغم من صغر سنه.
حيث أشارت مصادر دايلي ستار بأن السيتي قد يخترق إتفاق واتفورد مع فلومينيسي على ضم اللاعب في 2020 مقابل 2 مليون جنيه إسترليني، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي والتي تساوي 18 مليون جنيه إسترليني.
تقارير: مانشستر سيتي يقدم عرض للبرازيلي إيفيرتون
يبدو أن مانشستر سيتي أحد أكبر المعجبين بالبرازيلي "إيفيرتون" لاعب جريميو والذي تألق بصورة لافتة مع منتخب السيلساو في كوبا أمريكا التي تُلعب حالياً على أرضهم ووسط جماهيرهم.
طبقاً لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن السماوي قدم عرضاً رسمياً للاعب بقيمة 40 مليون يورو في عقد مدته 5 سنوات، في انتظار رد إدارة جريميو.
هاريسون يقترب من العودة لليدز يونايتد مجدداً
اقترب جاك هاريسون من العودة لصفوف ليدز يونايتد مرة آخرى، خاصةً وأنه يحظى بثقة كبيرة من قبل الأرجنتيني بيلسا، بعد أن عملا سوياً في الموسم الماضي.
كان هاريسون قد أُعير لليدز في الموسم الماضي،ونجح في تقديم مستوى جيد، وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأنه سيُعار إليهم مجدداً في الموسم المُقبل.
مانشستر يونايتد ينسحب من السباق على ماجواير
قالت الميرور أن مانشستر يونايتد غض الطرف عن الاهتمام بماجواير بعد طلب ليستر سيتي 100 مليون جنيه إسترليني، وهو المقابل الذي رآه الشياطين الحمر كبيراً جداً.
ويعتبر أوله جونار سولشار هو أحد المعجبين بشدة بالإنجليزي الدولي، لكن على ما يبدو أن مسألة ضمه أصبحت صعبة بعد طلب الثعالب 90 مليو جنيهاً استرلينياً و10 مليون جنيهاً إسترلينياً إضافات
جوارديولا يثير الجدل حول رودري
أثار بيب جوارديولا الجدل حول اهتمام السيتي بضم رودري لاعب أتلتيكو مدريد عندما رفض تأكيد أو نفي اقتراب السيتزين من التعاقد مع اللاعب.
حيث نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو تصريحات للأصلع يرد فيها على سؤال عن احتمالية قدوم اللاعب لملعب الاتحاد فأجاب: ليس لدي أدنى فكرة، سنرى.
فناربخشة مهتم بضم دوجلاس لويز
يرغب فريق فناربخشة التركي بالتعاقد مع دوجلاس لويز لاعب مانشستر سيتي بصفة دائمة، خاصةً وأنه خارج حسابات بيب جوارديولا تماماً.
ولكن طبقاً لمصادر آخرى وهي "سبورت ويتنس" فأن فناربخشة مهتم بضمه على سبيل الإعارة وليس بشرائه مثلما أشارت تقارير "فوتوماك" حيث يجد اللاعب صعوبة في استخراج رخصة العمل بإنجلترا.
ديفيد سيلفا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي
أكد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن الموسم القادم هو الأخير له مع مانشستر سيتي، بعد أن قضى ما يقرب من 10 سنوات داخل ملعب الاتحاد.
حيث صّرح لاعب فالنسيا السابق بأنه لن يجدد عقده الذي سينتهي في الصيف المٌقبل، ومن المرجح إما أن يعود اللاعب إلى إسبانيا أو ينضم لأي دوري في أمريكا أو قارة آسيا مثل الصين واليابان.
صفقة ليروي ساني تُصيب البافاري بالإحباط
وفقاً لما ذكرته "BILD" بأن بايرن ميونخ يهتم كثيراً باللاعب عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق حقيقي مع اللاعب ليروي ساني سيبدأ البافاري في محولاته لضم المهاجم الفرنسي.
وأضافت بأن بايرن ميونخ قد عانى بشدة من محاولاته لضم لاعب مانشستر سيتي وقد أقتربوا من الإحباط في السعي وراء اللاعب، في حين أن عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 22 عاماً قد يساعد برشلونة في تمويل صفقة نيمار الذي يسعون إليها.
مانشستر سيتي ينتظر وصول كانسيلو
لم ينجح مانشستر سيتي حتى الآن في إتمام أي صفقة هذا الصيف، ولكن المفاوضات مع جواو كانسيلو لازالت جارية، ومن المتوقع انضمام اللاعب لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز قريباً.
حيث أشارت مصادر توتو سبورت الإيطالية بأن المدير الرياضي ليوفنتوس تواجد في مدينة مانشستر اليوم من أجل الإسراع في المفاوضات.
مانشستر سيتي يبحث عن ظهير أيمن
ادعت إيفينينج ستاندارد أن مانشستر سيتي سعيد بعودة بنجامين ميندي من الإصابة، وهو الآن يبحث عن ظهير أيمن لتدعيم صفوفه الموسم القادم.
ويسعى جوارديولا إلى خلق منافسة لظهيره الأيمن الأساسي كايل ووكر، والقريب جداً من تجديد عقده مع السيتيزنس.
أوتاميندي مطلوب في أتلتيكو مدريد
يلقى المدافع الأرجنتيني "نيكولاس أوتاميندي" اهتماماً من قبل أتلتيكو مدريد الذي اعتاد على ضم المدافعين اللاتينيين، يرغب بإيجاد بديل للثنائي لوكاس هيرنانديز وجودين عقب رحيلهما في هذا الصيف.
طبقاً لصحيفة ماركا، فأن الروخيبلانكوس مهتم بالتعاقد مع أوتاميندي الذي خرج من حسابات بيب جوارديولا، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ليروي ساني يفضل البقاء مع مانشستر سيتي
عبر الألماني "ليروي ساني" عن رغبته بالبقاء مع مانشستر سيتي عن العودة للدوري الألماني، حتى وإن كان سينضم للعملاق البافاري الذي أبدى اهتمامه به لتعويض رحيل روبين وريبيري.
حيث أشارت مصادر "زود ديشته تسايتونج" أن ساني يفضل الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه مستاء من رفض بايرن للتوقيع معه في 2016.
كلويفرت منبهر بشائعة اهتمام السيتي بضمه
لم يخفِ البيروفي كلويفرت أجويلار سعادته الكبيرة بالشائعات التي ربطته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، متمنياً أن تكون هذه الأخبار صحيحة ويتفاوضوا لضمه في المستقبل القريب.
حيث صّرح أجويلار صاحب الـ16 عاماً قائلا: سأحب الذهاب إلى مانشستر سيتي، سأكون فخوراً للغاية لأنني سأقوم بتمثيل بلادي، أنا متأكد من متابعتهم لي في بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عاماً.
ليستر سيتي يماطل في بيع مدافعه ماجواير للسيتي
للحصول على مقابل أكبر!
على غرار ما فعله ليستر سيتي مسبقاً في صفقة رياض محرز الذي اضطر للانتظار طويلاً من أجل حسم انتقاله لماشستر سيتي، يماطل الثعالب في مفاوضات مدافعه "ماجواير" المطلوب بقوة من أبطال الدوري الإنجليزي.
طبقاً لمصادر "ليستر ميركري" فأن إدارة الفريق لن تفرط في المدافع الدولي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، وتفضل الانتظار للحصول على أكبر سعر ممكن لذا قد يتم بيعه قبل أيام من غلق السوق.ma
مراهق سوشو يرفض الانضمام لمانشستر سيتي
رفض "لوسيان أجومي" لاعب سوشو الفرنسي عرضاً من مانشستر سيتي بقيمة 6 مليون يورو من أجل الانتقال لصفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن اللاعب يفضل التوجه للكالتشيو.
طبقاً لبعض المصادر المقربة من نادي الإنتر، فأن أجومي يفضل التوقيع للنيراتزوري بدلاً من الستيزين، ويبدو أن الفريق الإيطالي قريباً بالفعل من ضم صاحب الـ17 عاماً
كوليبالي عن تركه نابولي: لا أعلم!
تشير العديد من التقارير إلى أن خاليدو كوليبالي يعد هدفاً لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكنه لم يؤكد حتى الآن تركه نابولي.
وعند سؤاله ما إذا كان سيبقى في فريق الجنوب الإيطالي أم لا، قال السنغالي الدولي: "لا أعلم، اعتقد ذلك".
هونيس يلوم ساني على تعثر الصفقة
ألقى أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ اللوم على ليروي ساني واتهمه بأنه السبب في تعثر صفقة انتقاله إلى البافاري، مع رغبة الفريق الألماني بتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.
حيث صّرح عن ساني قائلاً: إذا أراد المجئ سيحدث ذلك.. في إشارة منه إلى أن جناح السيتي هو من يرفض الرحيل عن صفوف الفريق من أجل العودة للدوري الألماني.
ماجواير يتجاهل مانشستر يونايتد وينضم للسيتي
على ما يبدو أن المدافع الإنجليزي يرى أن مستقبله أفضل مع مانشستر سيتي
قالت صحيفة ميرو أن ليستر سيتي ومانشستر سيتي يستعدان لجعل ماجواير المدافع الأغلى في التاريخ، وذلك بمجرد التوقيع مع السيتيزنس بالمقابل الذي حدده الثعالب.
وفي حالة إبرام الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ستتكلف خزائن الأزرق السماوي 80 مليون جينهاً إسترلينياً، أي أنه سيكون أغلى من فيرجيل فان دايك المدافع الأغلى حتى الآن الذي انضم لليفربول مقابل 75 مليون جنيهاً إسترلينياً.
وستكون صفقة انضمام ماجواير لمانشستر سيتي ضاربةً للجار مانشستر يونايتد، حيث أنه مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي الدولي، وجدير بالذكر أن راتب صاحب الـ27 عاماً قد يصل إلى 280 ألف جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً.
جوندوجان يرغب بتجديد عقده مع مانشستر سيتي
يرغب الألماني إلكاي جوندوجان بتجديد عقده مع مانشستر سيتي والبقاء داخل صفوف السيتزين لأطول فترة ممكنة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين قريباً.
طبقا لمصادر صحيفة ذا صن، سيطلب جاندوجان من ممثليه الحصول على عقد جديد مدته أربع سنوات بالإضافة إلى زيادة راتبه الحالي بطبيعة الحال.
ليروي ساني يُفضل البقاء في مانشستر سيتي بدلاً من الانتقال إلى البافاري
حيث صرح اللاعب أن المنافسة في الدوري الإنجليزي أقوى وأكثر سرعة، على الرغم من عدم مشاركته في كل مباريات الفريق.
المدرب أنجيلو أليسيو مهتم بباولو فيرنانديز لاعب مانشستر سيتي
وكان قد انضم لاعب خط الوسط إلى السيتيسينز منذ خمسة أعوام، وبالفعل خاض تدريب مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في نادي بريدا الهولندي لمدة سنتين والتي أنتهت في نهاية الموسم المنقضي.
مانشستر سيتي يقترب من إتمام أولى صفقاته هذا الصيف
حارس مرمى جديد!؟
اقترب فريق مانشستر سيتي من إتمام أولى صفقاته هذا الصيف، وهو اللاعب "أسيير رييسجو" حارس مرمى فريق إيبار الإسباني، والذي أوشك على الانضمام للسيتزين.
طبقاً لمصادر موندو ديبورتيفو، فأن صاحب الـ35 عاماً سيكون أولى صفقات السماوي هذا الصيف، ومن المتوقع أن ينضم للطاقم التدريبي كمدرب لحراس المرمى في المستقبل القريب، أو بعد نهاية عقده الذي سيكون لمدة موسم على الأرجح.
مانشستر سيتي ينوي زيادة عرض كوليبالي
هل يتخلى عنه نابولي؟
ينوي مانشستر سيتي زيادة العرض الذي سيقدمه لنابولي من أجل التوقيع مع السنغالي "كوليبالي" الذي يعتبر من أفضل المدافعين في قارة أوروبا في الوقت الراهن.
طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو، فأن السيتزين سيرفعوا عرضهم إلى 100 مليون يورو من أجل إقناع البارتينوبي بالتخلي عن مدافعهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكنه سيواجه منافسة من اليونايتد على ضمه.
كانسيلو يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي
الإتفاق تم تقريباً
اقترب مانشستر سيتي من التعاقد رسمياً مع البرتغالي "جواو كانسيلو" ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي، بعد أن أشارت التقارير إلى توصل الطرفين إلى إتفاق.
طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو، فأن الصفقة وشيكة ولم يتبقَ سوى الاتفاق مع البيانكونيري على قيمة انتقاله والتي ستتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.
مانشستر سيتي لا يمانع ببيع فابيان ديلف
في حال وصول عرض مناسب
لن يمانع مانشستر سيتي ببيع لاعب الوسط "فابيان ديلف" هذا الصيف ولكن في حال وجود عرض مناسب يقنع إدارة الفريق بالتفريط فيه.
طبقاً لمصادر دايلي ميل، فأنه من المتوقع رحيل لاعب أستون فيلا السابق عن صفوف السماوي هذا الصيف بمجرد وصول عرض جيد، خاصةً مع اقتراب السيتي من التعاقد مع روردي من أتلتيكو مدريد.
رودري يقترب من إرتداء قميص مانشستر سيتي
ليستر سيتي يحدد سعر هاري ماجواير
مستغلاً الصراع على ضمه
يحاول فريق ليستر سيتي استغلال الاهتمام الكبير من قطبي مانشستر بالتعاقد مع ماجواير من أجل الحصول على مقابل مادي عالي، خاصةً وأن السيتزين مصممين على التعاقد مع مدافع جديد هذا الصيف.
طبقاً لمصادر ليسترشاير لايف، فأن نائب رئيس الثعالب لن يفرط في المدافع الدولي الإنجليزي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، وسط صراع مع اليونايتد على ضم اللاعب.
رسمياً.. زينشينكو يجدد عقده مع مانشستر سيتي
لثلاث سنوات إضافية
أعلن مانشستر سيتي عن تجديد عقد لاعبه الأوكراني "زينشينكو" لثلاث سنوات إضافية، بعد أن نجح اللاعب بإقناع بيب جوارديولا بالبقاء ونجح في استغلال الفرصة المتاحة له أمثل استغلال.
كان زينشينكو على وشك الرحيل في يناير الماضي إلى ريال بتيس، ولكن اللاعب أصر على الاستمرار والمحاربة على مكانه مع الفريق، ليدخل حسابات بيب مجدداً.
هاري ماجواير يقترب من مانشستر سيتي
بعد صراع مع اليونايتد
صرحت صحيفة "ديلي ستار" بأن مانشستر سيتي أقترب من ضم الظهير الأيسر هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي، وأوضحت أن إدارة السيتيسينز كانت في صراع مع مانشستر يونايتد الذي كان يحاول منذ مدة للتعاقد مع اللاعب، ولكن يبدوا أن الصراع أقترب من أن يُحسم.
حيث تُشير بعض التقارير أن السيتي قد تقدم بعرض بقيمة 65 مليون يورو للمدافع صاحب الـ26 عاماً، وأنه من المتوقع أن تُحسم الصفقة خلال الأسبوع المُقبل.
اهتمام جاد من مانشستر سيتي بالتعاقد مع كوليبالي
هل سيفرط فيه نابولي؟
يبدو أن تعاقدات مانشستر سيتي الدفاعية لن تتوقف أبداً منذ مجئ جوارديولا، بعد التعاقد مع والكر، ميندي، دانيلو ولابورتي، أظهر السيتزين اهتماماً بضم مدافع جديد وهو كوليبالي لاعب نابولي.
وطبقاً لمصادر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فأن أبطال الدوري الإنجليزي على استعداد لتقديم عرض رسمي يصل إلى 95 مليون يورو من أجل التوقيعه معه.
وست هام يرد على استفسار السيتي بخصوص رايس
بيب معجب للغاية بديكلان
قام وست هام يونايتد بالرد على استفسار مانشستر سيتي فيما يخص التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب "ديكلان رايس" خاصةً مع سعي السيتزين لدعم هذا الخط بقوة منذ تعثر صفقة جورجينيو في الصيف الماضي.
وطبقاً لهذه التقارير، فأن المطارق أخبروا إدارة مانشستر سيتي بأن اللاعب ليس للبيع، مما سيضطر السماوي للنظر إلى خيارات آخرى.