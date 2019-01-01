اقترب الكولومبي مارلوس مورينو من إعارته مجدداً هذا الصيف، بعد أن أوشك على الانضمام إلى صفوف فريق بورتيمونينسي البرتغالي بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

أشارت مصادر صحيفة ريكورد البرتغالية أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي تمهيداً للانضمام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.