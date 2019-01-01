اقترب أستون فيلا من التعاقد مع البرازيلي "دوجلاس لويز" لاعب مانشستر سيتي بعد أن توصلا الناديين إلى إتفاق لانضمامه لصفوف الفيلانز بدايةً من الموسم المقبل.

أشارت المصادر المقربة من النادي أن اللاعب قريب من أستون فيلا مقابل 15 مليون إسترليني، وستشمل وجود خيار بإعادة الشراء لأن بيب من المعجبين كثيراً به.