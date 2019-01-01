حارس مرمى جديد!؟

اقترب فريق مانشستر سيتي من إتمام أولى صفقاته هذا الصيف، وهو اللاعب "أسيير رييسجو" حارس مرمى فريق إيبار الإسباني، والذي أوشك على الانضمام للسيتزين.

طبقاً لمصادر موندو ديبورتيفو، فأن صاحب الـ35 عاماً سيكون أولى صفقات السماوي هذا الصيف، ومن المتوقع أن ينضم للطاقم التدريبي كمدرب لحراس المرمى في المستقبل القريب، أو بعد نهاية عقده الذي سيكون لمدة موسم على الأرجح.