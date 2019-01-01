جدد مانشستر سيتي اهتمامه بضم الإيطالي بونوتشي بعد أن تعاقد يوفنتوس مع الهولندي دي ليخت قادماً من صفوف أياكس، مما شجع السيتزين على المحاولة مجدداً مع مدافع ميلان السابق.

طبقاً لمصادر كورييري ديلو سبورت فإن السيتي من الأندية المهتمة بضم بونوتشي، خاصةً مع سعي أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز لضم مدافع جديد مثل ماجواير الذي يصر ليستر سيتي على الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني جراء التفريط فيه.