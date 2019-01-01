لا يمانع يوفنتوس ببيع لاعبه جواو كانسيلو، ويعتبر مانشستر سيتي من أكبر المعجبين باللاعب البرتغالي ويفاوض البيانكونيري منذ فترة من أجل التعاقد معه.

أشارت مصادر صحيفة "توتو ميركاتو ويب" أن كانسيلو جاهز للانضمام لمانشستر سيتي هذا الصيف على الرغم من وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ بضمه والتعاقد معه.