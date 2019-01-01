اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس، بعد أن استمرت المفاوضات بين الطرفين في الفترة الأخيرة، حيث يعد اللاعب من أولويات السيتزين هذا الصيف.

طبقاً لمصادر "دايلي ريكورد فإن يوفنتوس سيكون سعيداً ببيع اللاعب بحوالي 40 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي اشتراه به منذ عام تقريباً.