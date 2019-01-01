فاجئ مانشستر سيتي الجميع بتعاقد جديد قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، بعد أن أعلن عن ضم كارسون من ديربي كاونتي الذي ينشط في دوري الرابطة الإنجليزية.

انضم كارسون للسيتزين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يكون الحارس الثالث للفريق عقب البرازيلي إيدرسون والتشيلي برافو.