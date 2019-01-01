يرغب فالنسيا الإسباني بالتعاقد مرة آخرى مع المدافع الأرجنتيني أوتاميندي، بعد أن خرج من حسابات بيب جوارديولا من التعاقد مع لابورت في يناير من العام الماضي.

أشارت مصادر "سوبر ديبورتي" المقربة للخفافيش أن أوتاميندي حريص على العودة لإسبانيا مرة آخرى، ويلقى اهتماماً من أندية آخرى مثل باريس سان جيرمان وآرسنال.