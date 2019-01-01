انضم مانشستر سيتي لقائمة المهتمين بالتعاقد مع البرازيلي "داني آلفيش" من أجل دعم مركز الظهير الأيمن، خاصةً مع اقتراب رحيل دانيلو في الميركاتو الحالي.

أشارت مصادر موندو ديبورتيفو بأن السيتي من بين ثلاث أندية ترغب بالتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان السابق، بعد أن كان رفض السيتزين من أجل الانضمام للفريق الفرنسي منذ عامين.