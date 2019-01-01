انضم بشكتاش لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع مانجالا مدافع مانشستر سيتي، الذي لا يوجد مستقبل له مع الفريق بسبب عدم اقتناع بيب جوارديولا به.

أشارت مصادر صحيفة "ستار جازيتيسي" أن بشكتاش أبدى اهتمامه بضم اللاعب الفرنسي، ولكن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.