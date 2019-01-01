رد بيب جوارديولا على الشائعات التي ربطت فريقه مانشستر سيتي بالتعاقد مع داني آلفيش بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وعقب الأداء الرائع له في كوبا أمريكا التي انتهت بفوز السيلساو باللقب.

صرح بيب قائلاً: داني آلفيش لاعب غير عادي ولا يُصدق أبداً، ولكن مانشستر سيتي يملك ظهيرين مميزين للغاية.