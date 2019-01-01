رسمياً.. مانشستر سيتي يضم أنجيلينو من أيندهوفن
أنجيلينو يعود للسيتي مجدداً
أعلن مانشستر سيتي عن التعاقد مع أنجيلينو قادماً من صفوف أيندهوفن الهولندي في صفقة كلفت السماوي حوالي 5.3 مليون جنيه إسترليني، وهي صفقة مهمة للفريق الذي كان في أمس الحاجة إلى ظهير أيسر.
انضم أنجيلينو للسيتي بعد أن قام السيتزين بتفعيل خيار إعادة شراء اللاعب الذي ترترع في أكاديمية الفريق، قبل أن يرحل إلى هولندا ويثبت نفسه مع أيندهوفن.
رسمياً: مانشستر سيتي يضم رودري من أتلتيكو مدريد
السيتيزنس فعل الشرط الجزائي المتواجد بعقد اللاعب مع الروخيبلانكوس
أعلن أتلتيكو مدريد عن ضم مانشستر سيتي لمتوسط ميدانه رودري بدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده، والذي يبلغ 70 مليون يورو.
وجاء في بيان الروخيبلانكوس: "لقد قام اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد والذي كان ممتداً حتى 30 يونيو 2023".
ويعد صاحب الـ23 عاماً آخر اكتشافات دييجو سيميوني، وقد خاض 34 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي، وكان أحد النجوم المجهولين في كتيبة التشولو
مانشستر سيتي مهتم بضم ناثان آكي
يواصل مانشستر سيتي بحثه المستمر عن مدافع جديد لضمه هذا الصيف، ويعد الهولندي "ناثان آكي" لاعب تشيلسي السابق وبورنموث الحالي أحدث الأسماء التي ظهرت على قائمة المطلوبين.
أشارت مصادر صحيفة "ليكيب" بأن السيتي قد يتعاقد مع آكي هذا الصيف بنسبة كبيرة، خاصةً وأن السعر المطلوب فيه لن يتجاوز 40 مليون جنيه إسترليني.
صديقة أنجيلينو تلمح لاقترابه من العودة للسيتي
ألمحت صديقة "أنجيلينو" ظهير أيسر أيندهوفن لاقتراب عودة اللاعب إلى صفوف مانشستر سيتي مرة آخرى، بعد أن كان لاعباً في الأكاديمية قبل أن يرحل إلى الدوري الهولندي، يحصل على فرصته ويثبت نفسه.
قامت بوضع صورة على حسابها بإنستغرام عبارة عن ورقة بها شعار مانشستر سيتي ومكتوب بها عبارات ترحيب بالعودة مجدداً إلى النادي مرة آخرى.
مانشستر سيتي مهتم بناشئ أياكس
لن يتوقف مانشستر سيتي عن سعيه لضم أفضل المواهب الشابة من أجل دعم الأكاديمية بالشكل المطلوب، بعد أن صوب أنظاره هذه المرة إلى أياكس.
أبرزت صحيفة دايلي ميل اهتمام السيتي بمهاجم الفريق الهولندي الذي يُدعى " حسين زاماني" ويبلغ من العمر 16 عاماً، هناك متابعة له من قبل مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.
مانشستر سيتي يقترب من ضم جناح لشبونة
اقترب مانشستر سيتي من التوقيع مع "فيلكس كوريا" جناح سبورتينج لشبونة بعد منافسة مع برشلونة ويوفنتوس على ضم اللاعب الموهوب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.
طبقاً لبعض المصادر البرتغالية فإن فيلكس سيكلف السيتزين حوالي 6.2 مليون جنيه إسترليني، وقد تتم إعارته إما إلى جيرونا أو بريدا في الموسم المُقبل.
جوارديولا سعيد في مانشستر سيتي
دومينيك تورينت يقول أن الفيلسوف الإسباني سعيد مع السيتيزنس
قال المساعد السابق لبيب جوارديولا دومينيك تورينت أنه نجم برشلونة السابق لاعباً ومدرباً سعيد جداً في مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يستمر في ملعب الاتحاد في المستقبل القريب على الأقل.
جاء ذلك في تصريحات للمساعد السابق للفيلسوف الكتالوني، وقال أيضاً: "لا نعلم ما الذي يخبئه لنا المستقبل، لكنه على ما يرام حتى هذه اللحظة".
جوارديولا: العمل في مانشستر سيتي أفضل من برشلونة
بايرن ينافس مانشستر سيتي على كانسيلو
يحاول بايرن ميونخ استغلال تأخر إتمام مانشستر سيتي لصفقة جواو كانسيلو لاعب يوفنتوس، من أجل مزاحمته ومحاولة خطف اللاعب منه في الفترة المُقبلة.
حيث أشارت مصادر دايلي ميل أن البافاري انضم للسباق بقوة، وفي حال عدم توصل السيتي لإتفاق على ضمه، قد يندم مثلما حدث مع صفقة جورجينيو الذي وقع لتشيلسي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ملعب الاتحاد.
ميوريتش يقترب من نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة
اقترب حارس مانشستر سيتي "ميوريتش" من الانضمام إلى صفوف نوتنجهام فورست الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
حيث أشارت مصادر مقربة من نادي نوتنجهام، أن الإعلان الرسمي وشيك.. وسينضم لمعسكر الفريق فور انضمامه.
بالميراس يرفض عرض مانشستر سيتي لضم مهاجمه
يسعى مانشستر سيتي بقوة لدعم صفوفه هذا الصيف من أمريكا اللاتينية وتحديداً البرازيل، ولكن محاولته الرسمية الأولى باءت بالفشل بعد أن تم رفض عرضه لضم مهاجم بالميراس.
حيث أشارت بعض التقارير البرازيلية، أنه تم رفض عرض من الستيزين قيمته 6 مليون يورو للتوقيع مع الكولومبي الواعد"إيفان أنجيلو" صاحب الـ20 عاماً.
مانشستر سيتي هو المفضل لضم راينير
واصل مانشستر سيتي اهتمامه بضم المواهب البرازيلية والتي كان أخرها هو "راينير" لاعب فلامنجو والمتوقع له مستقبل باهر، مما جعل أبرز الأندية تتهافت على ضمه.
طبقاً لبعض المصادر فأن والد اللاعب زار منشأت مانشستر سيتي وانبهر بها، مما يجعل السماوي هو المفضل لضم اللاعب متفوقاً على ريال مدريد المهتم بالتوقيع معه أيضاً.
مات سميث يقترب من الانضمام لكوينز بارك رينجرز
اقترب ناشئ السيتي "مات سميث" من الانضمام إلى صفوف كوينز بارك رينجرز وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حسبما أشارت مصادر موقع "فوتبول لندن".
ظفر الكيو بي آر باللاعب بعد صراع مع عدة أندية أبرزها رينجرز جلاسكو الأسكتلندي وأندرلخت البلجيكي الذي يدربه فينسنت كومباني حالياً، وكان قد أُعير في الموسم الماضي إلى صفوف تيفنتي الهولندي وفاز معه بلقب دوري الدرجة الثانية.
مانشستر سيتي مهتم بضم جوهرة فلومينيسي
انضم مانشستر سيتي لقائمة الراغبين في الحصول على خدمات جوهرة فلومينيسي "جواو بيدرو" الذي يقدم أداءاً رائعاً برفقة ناديه في الدوري البرازيلي على الرغم من صغر سنه.
حيث أشارت مصادر دايلي ستار بأن السيتي قد يخترق إتفاق واتفورد مع فلومينيسي على ضم اللاعب في 2020 مقابل 2 مليون جنيه إسترليني، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي والتي تساوي 18 مليون جنيه إسترليني.
تقارير: مانشستر سيتي يقدم عرض للبرازيلي إيفيرتون
يبدو أن مانشستر سيتي أحد أكبر المعجبين بالبرازيلي "إيفيرتون" لاعب جريميو والذي تألق بصورة لافتة مع منتخب السيلساو في كوبا أمريكا التي تُلعب حالياً على أرضهم ووسط جماهيرهم.
طبقاً لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن السماوي قدم عرضاً رسمياً للاعب بقيمة 40 مليون يورو في عقد مدته 5 سنوات، في انتظار رد إدارة جريميو.
هاريسون يقترب من العودة لليدز يونايتد مجدداً
اقترب جاك هاريسون من العودة لصفوف ليدز يونايتد مرة آخرى، خاصةً وأنه يحظى بثقة كبيرة من قبل الأرجنتيني بيلسا، بعد أن عملا سوياً في الموسم الماضي.
كان هاريسون قد أُعير لليدز في الموسم الماضي،ونجح في تقديم مستوى جيد، وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأنه سيُعار إليهم مجدداً في الموسم المُقبل.
مانشستر يونايتد ينسحب من السباق على ماجواير
قالت الميرور أن مانشستر يونايتد غض الطرف عن الاهتمام بماجواير بعد طلب ليستر سيتي 100 مليون جنيه إسترليني، وهو المقابل الذي رآه الشياطين الحمر كبيراً جداً.
ويعتبر أوله جونار سولشار هو أحد المعجبين بشدة بالإنجليزي الدولي، لكن على ما يبدو أن مسألة ضمه أصبحت صعبة بعد طلب الثعالب 90 مليو جنيهاً استرلينياً و10 مليون جنيهاً إسترلينياً إضافات
جوارديولا يثير الجدل حول رودري
أثار بيب جوارديولا الجدل حول اهتمام السيتي بضم رودري لاعب أتلتيكو مدريد عندما رفض تأكيد أو نفي اقتراب السيتزين من التعاقد مع اللاعب.
حيث نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو تصريحات للأصلع يرد فيها على سؤال عن احتمالية قدوم اللاعب لملعب الاتحاد فأجاب: ليس لدي أدنى فكرة، سنرى.
فناربخشة مهتم بضم دوجلاس لويز
يرغب فريق فناربخشة التركي بالتعاقد مع دوجلاس لويز لاعب مانشستر سيتي بصفة دائمة، خاصةً وأنه خارج حسابات بيب جوارديولا تماماً.
ولكن طبقاً لمصادر آخرى وهي "سبورت ويتنس" فأن فناربخشة مهتم بضمه على سبيل الإعارة وليس بشرائه مثلما أشارت تقارير "فوتوماك" حيث يجد اللاعب صعوبة في استخراج رخصة العمل بإنجلترا.
ديفيد سيلفا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي
أكد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن الموسم القادم هو الأخير له مع مانشستر سيتي، بعد أن قضى ما يقرب من 10 سنوات داخل ملعب الاتحاد.
حيث صّرح لاعب فالنسيا السابق بأنه لن يجدد عقده الذي سينتهي في الصيف المٌقبل، ومن المرجح إما أن يعود اللاعب إلى إسبانيا أو ينضم لأي دوري في أمريكا أو قارة آسيا مثل الصين واليابان.
صفقة ليروي ساني تُصيب البافاري بالإحباط
وفقاً لما ذكرته "BILD" بأن بايرن ميونخ يهتم كثيراً باللاعب عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق حقيقي مع اللاعب ليروي ساني سيبدأ البافاري في محولاته لضم المهاجم الفرنسي.
وأضافت بأن بايرن ميونخ قد عانى بشدة من محاولاته لضم لاعب مانشستر سيتي وقد أقتربوا من الإحباط في السعي وراء اللاعب، في حين أن عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 22 عاماً قد يساعد برشلونة في تمويل صفقة نيمار الذي يسعون إليها.
مانشستر سيتي ينتظر وصول كانسيلو
لم ينجح مانشستر سيتي حتى الآن في إتمام أي صفقة هذا الصيف، ولكن المفاوضات مع جواو كانسيلو لازالت جارية، ومن المتوقع انضمام اللاعب لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز قريباً.
حيث أشارت مصادر توتو سبورت الإيطالية بأن المدير الرياضي ليوفنتوس تواجد في مدينة مانشستر اليوم من أجل الإسراع في المفاوضات.
مانشستر سيتي يبحث عن ظهير أيمن
ادعت إيفينينج ستاندارد أن مانشستر سيتي سعيد بعودة بنجامين ميندي من الإصابة، وهو الآن يبحث عن ظهير أيمن لتدعيم صفوفه الموسم القادم.
ويسعى جوارديولا إلى خلق منافسة لظهيره الأيمن الأساسي كايل ووكر، والقريب جداً من تجديد عقده مع السيتيزنس.
أوتاميندي مطلوب في أتلتيكو مدريد
يلقى المدافع الأرجنتيني "نيكولاس أوتاميندي" اهتماماً من قبل أتلتيكو مدريد الذي اعتاد على ضم المدافعين اللاتينيين، يرغب بإيجاد بديل للثنائي لوكاس هيرنانديز وجودين عقب رحيلهما في هذا الصيف.
طبقاً لصحيفة ماركا، فأن الروخيبلانكوس مهتم بالتعاقد مع أوتاميندي الذي خرج من حسابات بيب جوارديولا، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ليروي ساني يفضل البقاء مع مانشستر سيتي
عبر الألماني "ليروي ساني" عن رغبته بالبقاء مع مانشستر سيتي عن العودة للدوري الألماني، حتى وإن كان سينضم للعملاق البافاري الذي أبدى اهتمامه به لتعويض رحيل روبين وريبيري.
حيث أشارت مصادر "زود ديشته تسايتونج" أن ساني يفضل الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه مستاء من رفض بايرن للتوقيع معه في 2016.
كلويفرت منبهر بشائعة اهتمام السيتي بضمه
لم يخفِ البيروفي كلويفرت أجويلار سعادته الكبيرة بالشائعات التي ربطته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، متمنياً أن تكون هذه الأخبار صحيحة ويتفاوضوا لضمه في المستقبل القريب.
حيث صّرح أجويلار صاحب الـ16 عاماً قائلا: سأحب الذهاب إلى مانشستر سيتي، سأكون فخوراً للغاية لأنني سأقوم بتمثيل بلادي، أنا متأكد من متابعتهم لي في بطولة كوبا أمريكا تحت 17 عاماً.
ليستر سيتي يماطل في بيع مدافعه ماجواير للسيتي
للحصول على مقابل أكبر!
على غرار ما فعله ليستر سيتي مسبقاً في صفقة رياض محرز الذي اضطر للانتظار طويلاً من أجل حسم انتقاله لماشستر سيتي، يماطل الثعالب في مفاوضات مدافعه "ماجواير" المطلوب بقوة من أبطال الدوري الإنجليزي.
طبقاً لمصادر "ليستر ميركري" فأن إدارة الفريق لن تفرط في المدافع الدولي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، وتفضل الانتظار للحصول على أكبر سعر ممكن لذا قد يتم بيعه قبل أيام من غلق السوق.ma
مراهق سوشو يرفض الانضمام لمانشستر سيتي
رفض "لوسيان أجومي" لاعب سوشو الفرنسي عرضاً من مانشستر سيتي بقيمة 6 مليون يورو من أجل الانتقال لصفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن اللاعب يفضل التوجه للكالتشيو.
طبقاً لبعض المصادر المقربة من نادي الإنتر، فأن أجومي يفضل التوقيع للنيراتزوري بدلاً من الستيزين، ويبدو أن الفريق الإيطالي قريباً بالفعل من ضم صاحب الـ17 عاماً
كوليبالي عن تركه نابولي: لا أعلم!
تشير العديد من التقارير إلى أن خاليدو كوليبالي يعد هدفاً لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكنه لم يؤكد حتى الآن تركه نابولي.
وعند سؤاله ما إذا كان سيبقى في فريق الجنوب الإيطالي أم لا، قال السنغالي الدولي: "لا أعلم، اعتقد ذلك".
هونيس يلوم ساني على تعثر الصفقة
ألقى أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ اللوم على ليروي ساني واتهمه بأنه السبب في تعثر صفقة انتقاله إلى البافاري، مع رغبة الفريق الألماني بتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.
حيث صّرح عن ساني قائلاً: إذا أراد المجئ سيحدث ذلك.. في إشارة منه إلى أن جناح السيتي هو من يرفض الرحيل عن صفوف الفريق من أجل العودة للدوري الألماني.
ماجواير يتجاهل مانشستر يونايتد وينضم للسيتي
على ما يبدو أن المدافع الإنجليزي يرى أن مستقبله أفضل مع مانشستر سيتي
قالت صحيفة ميرو أن ليستر سيتي ومانشستر سيتي يستعدان لجعل ماجواير المدافع الأغلى في التاريخ، وذلك بمجرد التوقيع مع السيتيزنس بالمقابل الذي حدده الثعالب.
وفي حالة إبرام الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ستتكلف خزائن الأزرق السماوي 80 مليون جينهاً إسترلينياً، أي أنه سيكون أغلى من فيرجيل فان دايك المدافع الأغلى حتى الآن الذي انضم لليفربول مقابل 75 مليون جنيهاً إسترلينياً.
وستكون صفقة انضمام ماجواير لمانشستر سيتي ضاربةً للجار مانشستر يونايتد، حيث أنه مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي الدولي، وجدير بالذكر أن راتب صاحب الـ27 عاماً قد يصل إلى 280 ألف جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً.
جوندوجان يرغب بتجديد عقده مع مانشستر سيتي
يرغب الألماني إلكاي جوندوجان بتجديد عقده مع مانشستر سيتي والبقاء داخل صفوف السيتزين لأطول فترة ممكنة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين قريباً.
طبقا لمصادر صحيفة ذا صن، سيطلب جاندوجان من ممثليه الحصول على عقد جديد مدته أربع سنوات بالإضافة إلى زيادة راتبه الحالي بطبيعة الحال.
ليروي ساني يُفضل البقاء في مانشستر سيتي بدلاً من الانتقال إلى البافاري
حيث صرح اللاعب أن المنافسة في الدوري الإنجليزي أقوى وأكثر سرعة، على الرغم من عدم مشاركته في كل مباريات الفريق.
المدرب أنجيلو أليسيو مهتم بباولو فيرنانديز لاعب مانشستر سيتي
وكان قد انضم لاعب خط الوسط إلى السيتيسينز منذ خمسة أعوام، وبالفعل خاض تدريب مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في نادي بريدا الهولندي لمدة سنتين والتي أنتهت في نهاية الموسم المنقضي.
مانشستر سيتي يقترب من إتمام أولى صفقاته هذا الصيف
حارس مرمى جديد!؟
اقترب فريق مانشستر سيتي من إتمام أولى صفقاته هذا الصيف، وهو اللاعب "أسيير رييسجو" حارس مرمى فريق إيبار الإسباني، والذي أوشك على الانضمام للسيتزين.
طبقاً لمصادر موندو ديبورتيفو، فأن صاحب الـ35 عاماً سيكون أولى صفقات السماوي هذا الصيف، ومن المتوقع أن ينضم للطاقم التدريبي كمدرب لحراس المرمى في المستقبل القريب، أو بعد نهاية عقده الذي سيكون لمدة موسم على الأرجح.
مانشستر سيتي ينوي زيادة عرض كوليبالي
هل يتخلى عنه نابولي؟
ينوي مانشستر سيتي زيادة العرض الذي سيقدمه لنابولي من أجل التوقيع مع السنغالي "كوليبالي" الذي يعتبر من أفضل المدافعين في قارة أوروبا في الوقت الراهن.
طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو، فأن السيتزين سيرفعوا عرضهم إلى 100 مليون يورو من أجل إقناع البارتينوبي بالتخلي عن مدافعهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكنه سيواجه منافسة من اليونايتد على ضمه.
كانسيلو يقترب من الانضمام لمانشستر سيتي
الإتفاق تم تقريباً
اقترب مانشستر سيتي من التعاقد رسمياً مع البرتغالي "جواو كانسيلو" ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي، بعد أن أشارت التقارير إلى توصل الطرفين إلى إتفاق.
طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو، فأن الصفقة وشيكة ولم يتبقَ سوى الاتفاق مع البيانكونيري على قيمة انتقاله والتي ستتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.
مانشستر سيتي لا يمانع ببيع فابيان ديلف
في حال وصول عرض مناسب
لن يمانع مانشستر سيتي ببيع لاعب الوسط "فابيان ديلف" هذا الصيف ولكن في حال وجود عرض مناسب يقنع إدارة الفريق بالتفريط فيه.
طبقاً لمصادر دايلي ميل، فأنه من المتوقع رحيل لاعب أستون فيلا السابق عن صفوف السماوي هذا الصيف بمجرد وصول عرض جيد، خاصةً مع اقتراب السيتي من التعاقد مع روردي من أتلتيكو مدريد.
رودري يقترب من إرتداء قميص مانشستر سيتي
ليستر سيتي يحدد سعر هاري ماجواير
مستغلاً الصراع على ضمه
يحاول فريق ليستر سيتي استغلال الاهتمام الكبير من قطبي مانشستر بالتعاقد مع ماجواير من أجل الحصول على مقابل مادي عالي، خاصةً وأن السيتزين مصممين على التعاقد مع مدافع جديد هذا الصيف.
طبقاً لمصادر ليسترشاير لايف، فأن نائب رئيس الثعالب لن يفرط في المدافع الدولي الإنجليزي بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، وسط صراع مع اليونايتد على ضم اللاعب.
رسمياً.. زينشينكو يجدد عقده مع مانشستر سيتي
لثلاث سنوات إضافية
أعلن مانشستر سيتي عن تجديد عقد لاعبه الأوكراني "زينشينكو" لثلاث سنوات إضافية، بعد أن نجح اللاعب بإقناع بيب جوارديولا بالبقاء ونجح في استغلال الفرصة المتاحة له أمثل استغلال.
كان زينشينكو على وشك الرحيل في يناير الماضي إلى ريال بتيس، ولكن اللاعب أصر على الاستمرار والمحاربة على مكانه مع الفريق، ليدخل حسابات بيب مجدداً.
هاري ماجواير يقترب من مانشستر سيتي
بعد صراع مع اليونايتد
صرحت صحيفة "ديلي ستار" بأن مانشستر سيتي أقترب من ضم الظهير الأيسر هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي، وأوضحت أن إدارة السيتيسينز كانت في صراع مع مانشستر يونايتد الذي كان يحاول منذ مدة للتعاقد مع اللاعب، ولكن يبدوا أن الصراع أقترب من أن يُحسم.
حيث تُشير بعض التقارير أن السيتي قد تقدم بعرض بقيمة 65 مليون يورو للمدافع صاحب الـ26 عاماً، وأنه من المتوقع أن تُحسم الصفقة خلال الأسبوع المُقبل.
اهتمام جاد من مانشستر سيتي بالتعاقد مع كوليبالي
هل سيفرط فيه نابولي؟
يبدو أن تعاقدات مانشستر سيتي الدفاعية لن تتوقف أبداً منذ مجئ جوارديولا، بعد التعاقد مع والكر، ميندي، دانيلو ولابورتي، أظهر السيتزين اهتماماً بضم مدافع جديد وهو كوليبالي لاعب نابولي.
وطبقاً لمصادر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فأن أبطال الدوري الإنجليزي على استعداد لتقديم عرض رسمي يصل إلى 95 مليون يورو من أجل التوقيعه معه.
وست هام يرد على استفسار السيتي بخصوص رايس
بيب معجب للغاية بديكلان
قام وست هام يونايتد بالرد على استفسار مانشستر سيتي فيما يخص التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب "ديكلان رايس" خاصةً مع سعي السيتزين لدعم هذا الخط بقوة منذ تعثر صفقة جورجينيو في الصيف الماضي.
وطبقاً لهذه التقارير، فأن المطارق أخبروا إدارة مانشستر سيتي بأن اللاعب ليس للبيع، مما سيضطر السماوي للنظر إلى خيارات آخرى.