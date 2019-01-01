يستعد فريق فناربخشة التركي لبدء المفاوضات مع مانشستر سيتي حول التعاقد مع اللاعب "دوجلاس لويز" بعد أن أصبح من الواضح أن اللاعب لن يحصل على رخصة العمل في إنجلترا هذا الصيف.

أشارت مصادر "فوتو سبور" بأن فناربخشة سيتفاوض مع السيتي على التعاقد مع لويز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المُقبل.