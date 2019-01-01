اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع اللاعب بيدرو بورو قادماً من صفوف جيرونا، بعد أن أشارت التقارير إلى توصل الناديين إلى إتفاق حول قيمة الصفقة.

أشارت مصادر ميرور أن اللاعب سينضم إلى السيتزين مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، وسيتم إعارته فوراً إلى بلد الوليد من أجل أن يحصل على تطوره في الدوري الإسباني.