لن يتوقف مانشستر سيتي عن سعيه لضم أفضل المواهب الشابة من أجل دعم الأكاديمية بالشكل المطلوب، بعد أن صوب أنظاره هذه المرة إلى أياكس.

حيث أبرزت صحيفة دايلي ميل اهتمام السيتي بمهاجم الفريق الهولندي الذي يُدعى " حسين زاماني" ويبلغ من العمر 16 عاماً، هناك متابعة له من قبل مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.