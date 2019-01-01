أعلن مانشستر سيتي عن انضمام موهبته "مانو جارسيا" إلى صفوف سبورتينج خيخون، بعد أن توصلا كلا الناديين إلى إتفاق على قيمة الصفقة.

وقع جارسيا على عقد مدته خمس سنوات مع الفريق الإسباني حتى عام 2024، وذلك مقابل 4 مليون يورو، ليرحل نهائياً بعد أن قضى أخر ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة لأندية ألافيس، بريدا وتولوز الفرنسي.