يستعد البرتغالي جواو كانسيلو لإجراء الفحص الطبي مع مانشستر سيتي في الساعات القليلة المقبلة، بعد أن وصل اللاعب إلى إنجلترا تمهيداً للخضوع للكشف وتوقيع العقود بعد أن توصل الطرفين إلى إتفاق.

سينضم كانسيلو إلى مانشستر سيتي مقابل حوالي 30 مليون يورو بالإضافة إلى انتقال دانيلو إلى يوفنتوس في صفقة مبادلة، ومن المتوقع أن يعلن عن الصفقة بشكل رسمي يوم غد الثلاثاء.

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