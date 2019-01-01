يبدو أن مانشستر سيتي أحد أكبر المعجبين بالبرازيلي "إيفرتون" لاعب جريميو والذي تألق بصورة لافتة مع منتخب السيلساو في كوبا أمريكا التي تُلعب حالياً على أرضهم ووسط جماهيرهم.

طبقاً لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن السماوي قدم عرضاً رسمياً للاعب بقيمة 40 مليون يورو في عقد مدته 5 سنوات، في انتظار رد إدارة جريميو.