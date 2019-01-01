يفكر مانشستر سيتي جدياً في تجديد عقد البرازيلي "فيرناندينيو" لاعب الوسط من أجل الاستمرار مع الفريق لسنوات أطول في ملعب الاتحاد، على الرغم من التعاقد مع رودري قادماً من صفوف أتلتيكو مدريد.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن بإن السيتزين يرغبوا جدياً بتمديد عقد فيرناندينيو في الصيف المُقبل، وأضافت أن بيب جوارديولا سيعتمد عليه في قلب الدفاع أيضاً.