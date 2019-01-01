اقترب البرتغالي جواو كانسيلو من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي بعد أن اتفق اللاعب مع النادي على الشروط الشخصية، ولم يتبقَ سوى بعض التفاصيل القليلة من أجل أن ينضم لفريقه الجديد قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل.

كان يوفنتوس قد وافق أخيراً على إدخال دانيلو في صفقة كانسيلو وهو ما سهل من المفاوضات بين الطرفين، لم يبتقَ سوى موافقة البرازيلي مع البيانكونيري على الشروط الشخصية أيضاً لإتمام الصفقة رسمياً.