صرح اللاعب فابيان ديلف بأنه انتقل من مانشستر سيتي إلى إيفرتون لتعزيز فرصه أكثر في اللعبه مع منتخب إنجلترا.

وكان قد انتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إلى القطب الآخر لمدينة ليفربول الأسبوع الماضي، وقد أشار أن المزيد من وقت اللعب هو السبب الرئيسي لانتقاله.

وقد صرح أيضاً لصحيفة "Daily Mail" قائلاً "أن اللعب من أجل إنجلترا هو أهم شئ بالنسبة لي، لذا إذا كنت ألعب بشكل أكثر فهناك فرصة أكبر لي للإنضمام للمنتخب".