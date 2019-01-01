اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع المهاجم "تياجو ألمادا" مهاجم فيليز سارسفيلد، بعد أن تفوق على عدة أندية على ضمه حسبما أشارت أخر التقارير الإنجليزية.

أكدت مصادر صحيفة صن أن السيتزين سيتعاقدوا مع اللاعب وسيقوموا بإعارته فوراً إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي، لصعوبة حصوله على رخصة عمل في إنجلترا في الوقت الراهن.