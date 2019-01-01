على سبيل الإعارة

انضم المهاجم النيجيري أونيي إلى فريق موسكرن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لتكون الإعارة الثانية له مع نفس الفريق.

وكان أونيي مُعاراً لفريق جينت البلجيكي ولكنه لم يكن موفقاً معهم، ليتم قطع إعارته وينتقل إلى موسكرن مرة آخرى حتى نهاية الموسم.