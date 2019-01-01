برغم اقترابه من يوفنتوس

على الرغم من اقترابه من الانتقال إلى يوفنتوس حسبما أشارت أخر التقارير، ولكن لازال ليفربول خياراً قوياً للاعب في حال تعثر انتقاله للفريق الإيطالي.

حيث أفادت مصادر بي بي سي أن اللاعب في حال قرر البقاء في إنجلترا، فأن الريدز هو خياره الأول للانضمام لهم.