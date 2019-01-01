صرح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن اللاعب ريان كينت البالغ من العمر 22 عاماً لن يتم وضعه على قائمة الإعارة في هذا الموسم.

وكان قد تم إعارة اللاعب الإنجليزي منذ انضمامه إلى الريدز في 2015 إلى كلً من كوفنتري سيتي، بارنسلي، فرايبورج، بريستول ورينجرز في السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن الإدارة تريد بيعه بدلاً من ذلك.