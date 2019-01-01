على الرغم أنه يعلم برغبة البلجيكي "مينيوليه" في الحصول على دقائق أكبر للعب مع أي فريق آخر، ولكن ليفربول ينوي الحفاظ على لاعبه داخل آنفيلد حتى الرغم من صعوبة مشاركته في ظل وجود آليسون.

طبقاً لمصادر صحيفة ذا تايمز، فأن كلوب معجب بشدة باحترافية اللاعب الذي لم يتمرد أبداً على الرغم أنه ظل حبيس دكة البدلاء طيلة الموسم الماضي.