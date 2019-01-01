بحسب الديلي ميل، سينضم ألبيرتو مورينو ظهير أيسر ليفربول لفياريال في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد إبلاغ الإدارة له بأنه غير موجود في خطط الفريق المستقبلية.

كان لاعب إشبيلية السابق أحد المتوجين بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه لازم مقاعد البدلاء طوال الموسم حتى انتهى عقده في الميركاتو الحالي.