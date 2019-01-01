اهتمام ليفربول بضم الهولندي "ديباي" غير صحيح
عكس ما أُثير مؤخراً
أُشيع في الأيام القليلة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الهولندي "ديباي" نجم مانشستر يونايتد السابق ولاعب ليون الحالي، ولكن كل هذا تم نفيه مؤخراً.
حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن ليفربول غير مهتم بضم ديباي، والذي زادت شائعات رحيله إلى الريدز بسبب بعض المحادثات بينه وبين فينالدوم وفان دايك على إنستغرام وكذلك توجيه الشكر لليون عقب نهاية الموسم وكأنها رسالة وداعية لهم.
يُذكر أن بعض التقارير قد أكدت أن ليفربول تابع ديباي أكثر من مرة في الموسم الحالي جنباً إلى جنب لاعبين آخرين في الفريق الفرنسي مثل حسام عوار.
جيمس ميلنر هدف مفاجئ لباريس سان جيرمان
برغم تقدمه في العمر!
أبدى فريق باريس سان جيرمان اهتماماً مفاجئاً بالتعاقد مع لاعب ليفربول "جيمس ميلنر" على الرغم من تقدمه في العمر حيث بلغ 33 عاماً ولكنه لازال مطلوباً للعب في أعلى المستويات.
حيث أشارت مصادر "لو باريسيان" إلى اهتمام الفريق الفرنسي بالتعاقد معه، خاصةً وأن عقده مع ليفربول شارف على الانتهاء ومصيره مجهول حتى هذه اللحظة.
جيرارد يريد الإبقاء على كينت لموسم آخر
على سبيل الإعارة
أبدى ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق ومدرب رينجرز جلاسكو الأسكتلندي حالياً رغبته في التعاقد مع كينت لعام آخر على سبيل الإعارة.
وكشف جيرارد أن المفاوضات مع ليفربول قد بدأت بالفعل من أجل الحفاظ على اللاعب لموسم جديد بعد أن أّكد أن ناديه تقدم بعرض رسمي في انتظار رد الريدز.
يُذكر أن كينت قدم موسماً رائعاً مع رينجرز ساهم فيه في تسجيل 15 هدفاً ليفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي.
فيرمينو مطلوب في باريس سان جيرمان
لكن ليفربول لن يفرط فيه!
أبدى الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان اهتماماً كبيراً بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو بسبب إعجابه بقدرات اللاعب ويرغب في التعاقد معه إذا كانت هناك فرصة لذلك.
ولكن طبقاً لمصادر بي بي سي فأن ليفربول ليست لديه أي نية إطلاقاً للتفريط في فيرمينو، حيث يعد اللاعب مهم جداً بالنسبة لكلوب حيث سبق ليورجن وأن صرح بأنه أهم بالنسبة له أكثر من ماني وصلاح.
ليفربول مهتم بضم "سار" جناح رين الفرنسي
وسط صراع مع آرسنال
انضم ليفربول لقائمة المهتمين بخدمات السنغالي "إسماعيلا سار" جناح رين الفرنسي ليواصل يورجن كلوب اهتمامه بضم أفضل المواهب الأفريقية بعد ماني، صلاح وكيتا.
وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فأن آرسنال الذي كان مهتماً بضمه لفترة طويلة سيواجه صراعاً شرساً مع ليفربول بسبب إعجاب المدرب الألماني بقدرات اللاعب، ولكن يبقى للريدز الأفضلية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها آرسنال.
عرض رسمي في الطريق لنجم طرابزون سبور
ليفربول يصعد اهتمامه
أبدى ليفربول استعداده لتصعيد اهتمامه بضم نجم طرابزون سبور "عبد القادر عمر"، ويجهز من اجل تقديم عرض رسمي للاعب في أقرب وقت ممكن من أجل خطف اللاعب من أي نادي آخر.
حيث أشارت إحدى المصادر التركية إلى أن الريدز مستعدين لدفع ما يقرب من 18 جنيه إسترليني من أجل التوقيع معه، وذلك بعد مراقبة تطور اللاعب في الدوري التركي للفترة طويلة.
يُذكر أن اللاعب يجذب أنظار أندية آخرى كبيرة مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.
بورنموث مهتم بضم لاعب آخر من ليفربول
بعد كلاين، إنجز وسولانكي!
يبدو أن اهتمام بورنموث بلاعبي فريق ليفربول لن يتوقف أبداً، وبعد التعاقد مع إنجز وكلاين على سبيل الإعارة وكذلك ضم سولانكي بصفة نهائية، ظهر لاعب آخر على قائمة اهتمامات الفريق الساحلي وهو مينيوليه!.
يبحث بورنموث عن حارس جديد بعد هبوط مستوى البوسني بيجوفيتش ويضع عدة خيارات من بينها البلجيكي مينيوليه والذي يرغب بالرحيل من أجل المشاركة أساسياً بعد أن فقد مركزه لصالح آليسون.m
بنفيكا يرغب بالتعاقد مع البرتغالي "رفائيل كاماتشو"
وليفربول يريد بقاءه
أبدى فريق بنفيكا رغبته في التعاقد مع رفائيل كاماتشو لاعب رديف ليفربول والذي يعد أحد ألمع مواهب الأكاديمية في الوقت الراهن، ويحظى بثقة كلوب لدرجة أنه تدرب مع الفريق الأول أكثر من مرة.
وطبقاً لمصادر صحيفة آبولا فأن بنفيكا ينافس سبورتينج لشبونة على ضم اللاعب ولكن الريدز يرغبوا بتجديد عقده وكانوا قد رفضوا أكثر من عرض لرحيله من وولفرهامبتون وبروسيا دورتموند في الفترة الماضية.