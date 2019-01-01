قرر يورجن كلوب منح الإنجليزي "ريان كنيت" فرصته كاملةً في تحضيرات الموسم الجديد، من أجل الوقوف على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق في الموسم المقبل.

أشارت بعض التقارير إلى أن رينجرز الأسكتلندي سيكون المفضل للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، في حال قرر كلوب إعارته حتى نهاية الموسم.