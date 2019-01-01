بحسب المصادر المقربة

أفادت بعض المصادر المقربة من فريق ليفربول على اهتمام الفريق الإنجليزي بالتعاقد مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني في الفترة المقبلة.

هذا ما أشارت إليه مصادر صحيفة ليفربول إيكو والتي أكدت أن الريدز يراقبوا اللاعب عن كثب وقد يتحركوا لضمه في الصيف القادم.