ما مصيره مع ليفربول؟

يرغب ليفربول بإعارة الصربي ماركو جروجيتش مجدداً، كما لو أن يورجن كلوب لازال غير مقتنع بأنه جاهز للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

بعد أن أُعير في الموسم الماضي لصفوف هيرثا برلين ومن قبله إلى كارديف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وبحسب مصادر دايلي ميل، فأن الريدز لن يضموا اللاعب لتحضيرات الموسم لأنه خارج حسابات يورجن.