إتجاه لإعارة الصربي جروجيتش مجدداً
ما مصيره مع ليفربول؟
يرغب ليفربول بإعارة الصربي ماركو جروجيتش مجدداً، كما لو أن يورجن كلوب لازال غير مقتنع بأنه جاهز للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
بعد أن أُعير في الموسم الماضي لصفوف هيرثا برلين ومن قبله إلى كارديف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وبحسب مصادر دايلي ميل، فأن الريدز لن يضموا اللاعب لتحضيرات الموسم لأنه خارج حسابات يورجن.
مبابي يثير الجدل بتصريحاته حول ليفربول
هل يحدث المستحيل؟
أثار كيليان مبابي المثير من الجدل حول ليفربول هذا الصيف، بعد تصريحاته التي أفصح فيها عن إعجابه بالفريق الحالي بشدة بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا.
عندما وجه له إحدى المذيعين سؤالاً حول الفريق الذي سيختاره إذا ما كان لديه مباراة واحدة في لعبة فيفا، فأجاب ليفربول.. هل هي مغازلة من نجم باريس سان جيرمان للريدز؟ خاصةً وأن كلوب من أشد المعجبين به؟
ديفوك أوريجي ليس للبيع هذا الصيف
بعد ملاحم الموسم الماضي
أشارت صحيفة "the Mirror" أن ليفربول لا ينوي التخلي عن المهاجم البلجيكي ديفوك اوريجى في الانتقالات الصيفية الحالية، وكانت إدارة النادي قد تلقت أكثر من عرض للاعب الشاب الذي أظهر أداءاً رائعاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وتُشير بعض التقارير من من أن هذا القرار من القرارات التي تُعد عائق كبير للنادي حيث لم يتم حتى الآن تجديد عقد اللاعب، وهذا ما يهدد بفقدان اللاعب دون أي عائد بعد انتهاء عقدة في 2020 إذا ما استطاع النادي الوصول لاتفاق جيد مع اللاعب وتجديد عقده.
مكارثي أحدث المطلوبين في ليفربول من ساوثامبتون
ليفربول يعود لفريقه المفضل مجدداً
يبدو أن ليفربول لن يكف عن إبداء رغبته في التعاقد مع لاعبي ساوثامبتون، بعد أن ربطته التقارير بلاعب جديد هذا الصيف وهو الحارس مكارثي الذي يسعى الريدز لضمه بحسب أخر التقارير.
حيث تشير مصادر "ستاندرد سبورت" إلى أن ليفربول يرغب بالتعاقد مع مكارثي من أجل تعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي سيمون مينيوليه، الذي لم يفارق الدكة منذ التعاقد مع البرازيلي آليسون.
كاماتشو يقترب من الرحيل عن ليفربول
بين سبورتينج لشبونة وشالكة!
اقترب البرتغالي "رافائيل كاماتشو" لاعب رديف ليفربول من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، بسبب رغبته في الحصول على فرصته كأساسي مع الفريق الأول وهو ما يعد صعباً للغاية في ظل تألق آرنولد.
وطبقاً لمصادر صحيفة كيكر الألمانية فأن اللاعب يبدو قريباً من الانضمام لصفوف شالكة الذي يدربه "فاجنر" صديق كلوب ومدرب هادرسفيلد السابق، ولكنه يواجه منافسة من لشبونة على ضمه.