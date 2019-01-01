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أخبار انتقالات ليفربول | لاتسيو ينفي شائعات أديكانيه، والاهتمام بلاعب طرابزون غير صحيح

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

محدث
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لاتسيو ينفي شائعات أديكانيه

2019-01-08T13:41:30Z

عكس ما أُثير مؤخراً

قام نادي لاتسيو بنفي كل الأخبار التي أفادت باقترابه من التعاقد مع الهولندي أديكانيه لاعب رديف ليفربول.

وفي بيان رسمي قام الفريق الإيطالي بنفي كل الأخبار التي أشارت إلى أن هناك إتفاق بين الطرفين، مؤكداً أن كل ما يثار في الإعلام غير صحيح بالمرة.

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اهتمام ليفربول بموهبة طرابزون غير حقيقي

2019-01-08T13:40:17Z

بحسب المصادر المقربة

أُشيع في الفترة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع عبد القادر عمر لاعب طرابزون سبور بسبب موهبته الكبيرة، ولكن كل ذلك تم نفيه سريعاً.

حيث أشارت مصادر ليفربول إيكو إلى أن تلك الأخبار غير صحيحة وأن الريدز ليس لديهم أي نية للتعاقد مع الموهبة التركية.

كلوب يتحدث عن صفقات الشتاء

2019-01-05T21:55:07Z

بعد رحيل سولانكي وكلاين

على الرغم أن رحيل سولانكي وكلاين من المفترض أن يعني تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد، ولكن كلوب أدحض كل هذه التوقعات والأمنيات.

وعندما تم سؤاله عن احتمالية التعاقد مع أي لاعب في نافذة الانتقالات الحالية أجاب قائلاً: على الأرجح لا.

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استياء في كارديف بسبب كلاين

2019-01-05T21:52:55Z

وانتقاله إلى بورنموث

لم يخفِ وارنوك مدرب كارديف سيتي مدى استيائه من انتقال كلاين إلى صفوف بورنموث على سبيل الإعارة، خاصةً وأنه كان يتمنى التوقيع مع اللاعب.

ووصف مدرب الفريق الويلزي انتقال كلاين إلى بورنموث بالعار بسبب سوء تعامل ليفربول معهم -على حد تعبيره-.

رسمياً.. بورنموث يعلن عن ضم المهاحم سولانكي

2019-01-04T20:46:07Z

بصفة نهائية

في صفقته الثانية من ليفربول وفي نفس اليوم، أعلن بورنموث مساء أمس الجمعة أيضاً عن التوقيع مع دومينيك سولانكي ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وكلفت الصفقة خزائن الفريق الساحلي ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للمتغيرات، ويأتي التوقيع معه في إطار الثقة الكبيرة من قبل إيدي هاو بالمواهب الإنجليزية.

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رسمياً.. بورنموث يضم كلاين على سبيل الإعارة

2019-01-04T20:44:18Z

حتى نهاية الموسم

أعلن الموقع الرسمي لليفربول مساء أمس الجمعة عن انضمام لاعبه كلاين إلى بورنموث على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي انضمام كلاين لفريق بورنموث من أجل تعويض الغيابات الكثيرة في مركز الظهير الأيمن للإصابة وبالأخص سيمون فرانسيس وآدم سميث.

لالانا مطلوب في الدوري التركي

2019-01-03T22:37:09Z

من قبل العملاق فناربخشة

يرغب فريق فناربخشة في استغلال مديره الرياضي الحالي والسابق لليفربول وهو داميان كومولي، من أجل ضم أحد لاعبي الريدز في يناير.

هذا اللاعب هو آدم لالانا كما تشير مصادر فوتوماك، والذي يرغب العملاق التركي بالتوقيع معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار بالشراء.

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