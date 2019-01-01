بحسب المصادر المقربة

أُشيع في الفترة الماضية عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع عبد القادر عمر لاعب طرابزون سبور بسبب موهبته الكبيرة، ولكن كل ذلك تم نفيه سريعاً.

حيث أشارت مصادر ليفربول إيكو إلى أن تلك الأخبار غير صحيحة وأن الريدز ليس لديهم أي نية للتعاقد مع الموهبة التركية.