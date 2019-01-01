حدد ليفربول السعر المطلوب من أجل بيع جناحه "ريان كينت" الذي يجذب انتباه العديد من الأندية في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن قضى اللاعب فترة إعارة ناجحة في الموسم الماضي مع رينجرز الأسكتلندي.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الريدز لا يريدوا إعارته مرة آخرى، حيث رفض الفريق عرضاً جديداً لاستعارته من رينجرز، لأن كلوب يرى أن الأفضل له في حال رحيله هو بيعه نهائياً، ويرغب النادي بالحصول على 7 ملايين باوند على الأقل من أجل التفريط فيه.