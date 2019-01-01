أبرز ليفربول اهتماماً قوياً للغاية بلاعب آخر من ليون بعيداً عن عوار وديباي حالياً، ونبيل فقير الذي كان على وشك التوقيع للريدز في الصيف الماضي، ألا وهو كورني.

أكدت مصادر ليفربول إيكو أن العملاق الإنجليزي يتابع اللاعب الإيفواري عن كثب، يراقب تطوره ويراه مناسباً لطريقة لعبه وسيكون إحدى الحلول الهجومية.