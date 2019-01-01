يتوقع الألماني يورجن كلوب بقاء البلجيكي "سيمون مينيوليه" في صفوف ليفربول هذا الصيف، على الرغم أن اللاعب مطلوب من عدة أندية أبرزها كريستال بالاس.

أشارت مصادر تيليغراف بأن الريدز يتابعوا بعض اللاعيين أمثال تيم هيتون وبيبي رينا، ولكن رغبتهم الأولى هي الإبقاء على مينيوليه.