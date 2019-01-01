أخبار انتقالات ليفربول | تعثر انتقال سولانكي إلى كريستال، وأوريجي لا يتعجل الرحيل

أوريجي لا يتعجل الرحيل
وقد يستمر حتى نهاية الموسم
على الرغم أنه يعد الخيار الثالث في الهجوم خلفاً لفيرمينو وستوريدج ولكن البلجيكي أوريجي لا يتعجل الرحيل عن ليفربول وقد ينتظر حتى نهاية الموسم.
هذا ما أشارت إليه بعض التقارير البلجيكية التي أّكدت أن ديفوك يؤمن أنه سيلعب المزيد من الدقائق في ما تبقى من عمر الموسم، وأن فرص انتقاله إلى فرق أفضل سيكون بالصيف وليس الشهر الحالي.
تعثر انتقال سولانكي إلى كريستال بالاس
لسبب غير فني
بعد أن كان سولانكي على وشك الانتقال إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، انهارت الصفقة فجأة لسبب غير فني.
حيث أشارت تقارير بي بي سي إلى أن البالاس تراجع عن ضم اللاعب بسبب حاجته إلى لاعب جاهز بدنياً ويمكنه المشاركة فوراً وهو ما لا يتوفر في سولانكي بسبب عدم مشاركته بكثرة وتعرضه لإصابة ما مؤخراً.
ليفربول يكثف المفاوضات مع رابيو
بعد انسحاب برشلونة
يحاول ليفربول استغلال انسحاب برشلونة من صفقة دي يونج من أجل حسم الصفقة لصالحه، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المُقبل.
وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فأن مسئولي الريدز عقدوا مفاوضات مكثفة مع اللاعب في الفترة الماضية من أجل التوقيع معه.
يُذكر أن رابيو يجذب انتباه أندية آخرى مثل توتنهام ويوفنتوس.
كريستال على وشك استعارة سولانكي
حتى نهاية الموسم
اقترب سولانكي من الرحيل عن ليفربول مؤقتاً حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة على أن يستمر في البريميرليج.
وبحسب صحيفة دايلي ميل فأن كريستال بالاس على وشك الإعلان عن ضم المهاجم الشاب، من أجل حل أزمة الهجوم وكثرة إصابات بينتيكي التي اضطرت روي هودجسون للعب بالإيفواري زاها كمهاجم صريح.
يُذكر أن سولانكي لم يشارك كثيراً مع ليفربول هذا الموسم بسبب تفضيل كلوب لفيرمينو كأساسي وتواجد ستوريدج وأوريجي على دكة البدلاء.
كاماتشو مطلوب في البرتغال
على سبيل الإعارة
يسعى فريق سبورتينج لشبونة البرتغال للتعاقد من واحد من مواهب أكاديمية ليفربول وهو الظهير الأيمن كاماتشو، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
حيث أكدت صحيفة ليفربول إيكو أن الفريق البرتغالي تحرك بالفعل لمحاولة ضم اللاعب حتى نهاية الموسم، خاصةً مع الإعجاب الشديد بقدراته.
ليفربول يستفسر عن موهبة طرابزون سبور
هل يتحرك الفريق لضمه في يناير؟
أبدى فريق ليفربول اهتماماً كبيراً بموهبة طرابزون سبور عبد القادر عمر والذي يعد واحداً من ألمع المواهب التركية في الوقت الراهن، ولكنه يواجه منافسة من عدة أندية.
وبحسب موقع فوتبول آرينا فأن الريدز استفسروا عن إمكانية ضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عاماً وسط صراع مع مانشستر سيتي وروما.
يُذكر أن عبد القدر يلعب كجناح أيمن ونجح خلال الموسم الحالي في صناعة 4 أهداف وتسجيل هدفين في 16 مباراة لعبها مع فريقه.
ليفربول يستهدف دبور مهاجم سالزبورج
هل ينوي الفريق تدعيم الدكة؟
في الوقت الذي نُفيت فيه أخبار فيرنر، ظهرت بعض التقارير الجديدة لتؤكد على وجود هدف مختلف لليفربول في نفس الخط الأمامي وهو دبور لاعب سالزبورج.
حيث أشارت بعض المصادر إلى أن لاعب الكيان الصهيوني هدفاً حقيقياً للريدز، وتطرقت لما هو أبعد من ذلك وتوقعت أن تسبب الصفقة في حال حدوثها في إزعاج المصري صلاح وتشجيعه على طلب الرحيل!.