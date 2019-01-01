قام "ماكس كروس" مهاجم فيردر بريمن الألماني والذي انتهى عقده مع الفريق هذا الصيف، بتفضيل فناربخشة التركي على حساب ليفربول الذي كان يسعى جاهداً لضمه في صفقة انتقال حر.

ذكرت مصادر " سبورتس ويتنس" أن كروس كان قلقاً بشأن عدد الدقائق التي سيحصل عليها في آنفيلد لذا قام بتفضيل العرض التركي، لأنه سيحصل على مزيد من الاهتمام هُناك وسيجني الكثير من الأموال أيضاً.