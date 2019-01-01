يفضل الحارس الألماني لوريس كاريوس المُعار إلى بشكتاش، الاستمرار مع فريقه الحالي على أن ينضم إلى أي فريق جديد، حسبما أشار اللاعب نفسه في وسائل الإعلام مؤخراً.

صّرح كاريوس بأنه رفض خمسة عروض من عدة أندية في إنجلترا وألمانيا من أجل الاستمرار في الدوري التركي، حيث يملك بشكتاش خيار شراء اللاعب بنهاية الموسم مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني.