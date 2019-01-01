كلوب مهتم بالعمل مع ريوس مرة آخرى
أشارت بعض التقارير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول مهتم بالعمل مجدداً مع "ماركو ريوس" واللذان سبقا لهم التواجد سويا في بروسيا دورتموند، وهي الأخبار التي تتكرر كل صيف تقريباً منذ رحيل يورجن عن البي في بي.
أكدت مصادر "دون بالون" أن كلوب تحدث مع مسئولي الريدز وطالبهم بالتحرك لضم ريوس في سوق الانتقالات الحالي، خاصةً مع رغبته في دعم الهجوم لعدم وجود بدلاء على مستوى عالٍ؟.
كاريوس يفضل الاستمرار مع بشكتاش التركي
يفضل الحارس الألماني لوريس كاريوس المُعار إلى بشكتاش، الاستمرار مع فريقه الحالي على أن ينضم إلى أي فريق جديد، حسبما أشار اللاعب نفسه في وسائل الإعلام مؤخراً.
صّرح كاريوس بأنه رفض خمسة عروض من عدة أندية في إنجلترا وألمانيا من أجل الاستمرار في الدوري التركي، حيث يملك بشكتاش خيار شراء اللاعب بنهاية الموسم مقابل 7.25 مليون جنيه إسترليني.
كريستال بالاس يضغط من أجل ضم كلاين
يسعى كريستال بالاس للتعاقد مع ظهير أيمن في سوق الانتقالات الحالي بعد رحيل بيساكا، ويعتبر كلاين من أولويات البالاس هذا الصيف لتعويض الراحل إلى مانشستر يونايتد.
أشارت مصادر دايلي ميل أن كريستال واصل مفاوضاته مع الريدز من أجل ضم اللاعب وإعادته إلى سيلهرست بارك مرة آخرى.
ليفربول من المهتمين بضم ظهير توتنهام داني روز
انضم ليفربول لقائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الإنجليزي "داني روز" ظهير أيسر توتنهام في ظل بحث بطل أوروبا عن دعم له في هذا المركز، خاصةً مع رحيل ألبيرتو مورينو بعد انتهاء عقده.
طبقاً لمصادر صحيفة سبورت فأن الريدز من المهتمين بالتعاقد مع روز، الذي خرج تماماً من حسابات بوتشينيو لذلك لم يسافر مع الفريق للمشاركة في الجولة التحضيرية استعداداً للموسم الجديد.
ليفربول يفاوض أوجسبورج لضم فيليب ماكس
دخل ليفربول في مفاوضات مع أوجسبورج لضم "فيليب ماكس" الذي يلعب كظهير أيسر، وذلك من أجل دعم هذا المركز الذي يشغله روبيرتسون فقط بعد رحيل مورينو لانتهاء عقده.
طبقاً لمصادر صحيفة سبورت فإن الريدز تحدثوا مع وكلاء أعمال اللاعب ولكنه يواجه منافسة من برشلونة، وتقدر قيمته بحوالي 20 مليون يورو.
ليفربول ينافس ناديين على ضم الإيفواري بيبي
ينافس ليفربول كلا من آرسنال والإنتر على ضم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل والذي قدم أدءاً مميزاً للغاية في الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن الريدز قدم عرضاً رسمياً للاعب بجانب الجانرز والنيراتزوري ولكن اللاعب لم يقرر بعد ما هو النادي الذي سينضم له في الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعره لحوالي 80 مليون يورو.
كلوب يصرح بأنه سعيد بالفريق الحالي وليفربول لا يحتاج لأكثر من ذلك
أفادت بعض التقارير بأن يورجن كلوب مدرب ليفربول قد قال عندما سئل عن ركود الفريق في سوق الانتقالات الحالي بأنه سعيد مع الفريق الحالي، وأضاف قائلاً "لن يكون الميركاتو الحالي للفريق كبيراً، فنحن قد استثمرنا الكثير وبمبالغ كبيرة في العامين الأخيرين، ولا يمكننا قضاء كل عام بنفس الطريقة".
ويُعد التوقيع الوحيد الذي تم حتى الآن للريدز هو المدافع الهولندي سيب فان دن بيرج المُنضم من نادي بي إي سي زفوله مقابل 1.3 مليون جنية استرليني.
ليفربول مهتم بالتعاقد مع حارس طرابزون سبور
أبدى ليفربول اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع حارس طرابزون سبور "أوجركان شاكير"، خاصةً وأن مينيوليه مرشح للرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الحالي لرغبته في الحصول على دقائق أكبر.
أشارت بعض المصادر التركية بأن الريدز يواجهوا منافسة من ليل وسيلتا فيجو على ضم اللاعب الذي قدم مستويات مميزة الموسم الماضي مما لفت إليه الأنظار.
رسمياً.. جرابارا ينضم لهادرسفيلد تاون على سبيل الإعارة
أعلن فريق هادرسفيلد تاون الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية عن تعاقده مع "كميل جرابارا" حارس مرمى رديف ليفربول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
انضم البولندي لفريق هادرسفيلد بعد أن قدم أداءاً مميزاً مع منتخب بولندا في يورو تحت 21 عاماً، ويعول الريدز عليه كثيراً للاستفادة منه في المستقبل بسبب موهبته الكبيرة.
ليفربول لا ينوي إعادة كوتينيو مرة آخرى
قامت المصادر المقربة لليفربول بنفي كل التقارير التي أشاعت بأن كوتينيو اقترب من العودة مجدداً لصفوف الفريق الإنجليزي، بعد أن فشل في إثبات نفسه مع برشلونة.
أشارت تقارير ليفربول إيكو أن الريدز لا يفكروا أبداً في إعادة البرازيلي إلى آنفيلد مجدداً، بعد أن نُشرت بعض الأخبار التي تقول أن كوتينيو سيعود لفريقه السابق على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إجبارية الشراء.
كلوب يتوقع بقاء مينيوليه مع ليفربول هذا الصيف
يتوقع الألماني يورجن كلوب بقاء البلجيكي "سيمون مينيوليه" في صفوف ليفربول هذا الصيف، على الرغم أن اللاعب مطلوب من عدة أندية أبرزها كريستال بالاس.
أشارت مصادر تيليغراف بأن الريدز يتابعوا بعض اللاعيين أمثال تيم هيتون وبيبي رينا، ولكن رغبتهم الأولى هي الإبقاء على مينيوليه.
سيسكا موسكو يستفسر عن النيجيري تايو أونيي
استفسر سيسكا موسكو الروسي عن إمكانية التعاقد مع النيجيري "تايو أونيي" مهاجم ليفربول الذي جدد عقده مع الفريق في الأشهر القليلة الماضية، خاصةً مع عدم ممانعة العملاق الإنجليزي ببيعه.
طبقاً لمصادرصحيفة ذا تايمز فأن ليفربول يريد 15 مليون جنيه إسترليني جراء التفريط في لاعبه، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين قريباً.
ليفربول مهتم بالتعاقد مع الإيفواري كورني
أبرز ليفربول اهتماماً قوياً للغاية بلاعب آخر من ليون بعيداً عن عوار وديباي حالياً، ونبيل فقير الذي كان على وشك التوقيع للريدز في الصيف الماضي، ألا وهو كورني.
أكدت مصادر ليفربول إيكو أن العملاق الإنجليزي يتابع اللاعب الإيفواري عن كثب، يراقب تطوره ويراه مناسباً لطريقة لعبه وسيكون إحدى الحلول الهجومية.
ليفربول لم يتلقى أي عرض من ريال مدريد لضم ساديو ماني
ارتبط ذكر ساديو ماني لاعب ليفربول بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، وتزايدت الشائعات أكثر عندما قال "ساي سيك" رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن ماني يجب أن يفكر في هذا العرض بجدية.
ولكن ذكرت بعض التقارير الخاصة بالنادي أن الإدارة لم تتلقى أي اتصال أو أي عرض من الميرنجي بشأن الجناح السنغالي ساديو ماني.
كوتينيو يتمنى العودة لليفربول مرة آخرى
أفصح وكيل أعمال البرازيلي كوتينيو عما في قلب لاعب برشلونة الحالي، وكشف -بطريقة غير مباشرة- أن موكله يتمنى العودة مجدداً إلى صفوف ليفربول الذي لمع نجمه معهم.
صّرح كيا قائلاً: ليفربول يسكن داخل أعماق قلب كوتينيو، لقد كان مشجعاً كبيراً لهم في بطولة الدوري الموسم الماضي وتمنى لهم التتويج باللقب وسيكون من الصعب أن يلعب لخصم مباشر للريدز في إنجلترا.
كلوب يرفض رحيل كينت أثناء الجولة التحضيرية
رفض يورجن كلوب رحيل اللاعب الإنجليزي "ريان كينت" في الوقت الراهن، من أجل منحه كامل الفرصة في تحضيرات الموسم الجديد، لعل وعسى يدخل حسابات الألماني في الموسم المقبل.
أشارت مصادر صحيفة ذا ميرور أن ليفربول رفض عرضين من رينجرز وليدز يونايتد لاستعارة اللاعب، بسبب رغبة كلوب في منح كينت المزيد من الوقت للحكم عليه.
برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان دايك
واصل برشلونة اهتمامه بلاعبي ليفربول واستفسر عن إمكانية ضم الهولندي "فان دايك" الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، تحسباً لرحيل أومتيتي هذا الصيف.
أشارت صحيفة ميرور أن الرد جاء سريعاً من ممثلي اللاعب بأنه لا توجد أي فرصة لرحيله عن ليفربول في الوقت الراهن وتم مطالبة البارسا بنسيان الموضوع تماماً.
ليفربول يضع إعادة كوتينيو في الحسبان
لا يمانع ليفربول بعودة كوتينيو مرة آخرى إلى صفوفه، ولكن بشرط ألا يدفع نفس المبلغ الذي تحصل عليه من برشلونة، خاصةً وأن اللاعب لم يستطع إثبات نفسه مع العملاق الكتالوني.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن أولوية اللاعب هي العودة لإنجلترا وأن الريدز يضعوا اللاعب في الحسبان ولكن بشرط ألا يدفعوا نفس المقابل المادي لبيعه.
كريستال بالاس مهتم بضم البلجيكي مينيوليه
انضم كريستال بالاس لقائمة المهتمين بضم سيمون مينيوليه الذي لم يلعب أبداً كأساسي منذ تعاقد ليفربول في الصيف الماضي مع البرازيلي آليسون لاعب روما السابق، مما جعله منفتحاً على الرحيل للحصول على فرصته كأساسي.
أشارت مصادر "ستاندرد" أن كريستال بالاس مهتمين بالتعاقد مع مينيوليه، ولكن رغبة كلوب هي الحفاظ عليه بسبب احترافيته الشديدة وتعامله المثالي مع موقفه كلاعب احتياطي.
رسمياً.. أوريجي يجدد عقده مع ليفربول
أعلن الموقع الرسمي لليفربول عن تجديد عقد مهاجمه البلجيكي "ديفوك أوريجي" بعقد طويل الأمد وبدون أي شروط جزائية، لتنتهي شائعات اقتراب رحيله عن الفريق هذا الصيف.
كانت عدة أندية قد أبرزت اهتمامها بضمه ومنها قطبي مدينة إشبيلية، ولكن كلوب بحسب تصريحاته يرى أن أوريجي سيكون له دور بارز مع الفريق في الموسم المقبل، وأن الرغبة في التمديد كانت متبادلة بين الطرفين.
رينجرز هو المفضل لضم كينت في حال إعارته
قرر يورجن كلوب منح الإنجليزي "ريان كنيت" فرصته كاملةً في تحضيرات الموسم الجديد، من أجل الوقوف على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق في الموسم المقبل.
أشارت بعض التقارير إلى أن رينجرز الأسكتلندي سيكون المفضل للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، في حال قرر كلوب إعارته حتى نهاية الموسم.
رسمياً.. ألبيرتو مورينو ينضم لفياريال الإسباني
أعلن فياريال عن تعاقده مع الظهير الأيسر "ألبيرتو مورينو" لاعب ليفربول السابق وذلك في صفقة انتقال حر، بعقد مدته خمس سنوات.
حاول ليفربول أن يجدد عقد لاعبه قبل أن ينتهي، ولكن مورينو أصر على الرحيل لأنه كان يرى صعوبة حصوله على فرصته كأساسي في ظل تألق الأسكتلندي روبيرتسون.
ليفربول يقترب من ضم فيبرو من ريال بتيس
اقترب ليفربول من إتمام أولى صفقاته الصيفية للفريق الأول، بعد أن أشارت أخر التقارير أن المفاوضات مع فيبرو لاعب ريال بتيس وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.
حيث أشارت مصادر "موتشو ديبورتي" بأن الناديين سيتفقا على بيع فيبرو إلى ليفربول مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى المهاجم البلجيكي أوريجي.
ليفربول على وشك ضم هارفي إليوت
اقترب ليفربول من التوقيع مع "هارفي إليوت" موهبة فولام والذي يبلغ من العمر 16 عاماً، والذي يعد أصغر من شارك على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أشارت مصادر صحيفة تليغراف بأن إليوت اختار الانضمام للريدز مفضلاً إياه على أندية آخرى كبيرة مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد.
ليفربول أنضم لسباق ضم هارفي إليوت مستقبل إنجلترا المشرق
أفادت بعض التقارير أن ليفربول يهتم بالنجم الصغير هارفي إليوت والذي يُشارك في منتخب إنجلترا تحت 17 سنة.
ورفض اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً منحة دراسية قدمت له الشهر الماضي من ناديه نادي فولهام، التوقعات تُشير بأن اللاعب سيتجاهل عروضاً عديده من الأندية الأوروبية التي تسعى لضمة من أجل الانضمام إلى الريدز.
لن يُشارك اللاعب الشاب ضمن الفريق الأول حتى إتمامه للسن القانوني في عيد ميلاده السابع عشر في يوم 4 من شهر أبريل المقبل، ولكن يرى فيه الكثيرين مستقبل الكرة الإنجليزية.
كلاين قد يستمر مع ليفربول في الموسم المقبل
يتجه ناثانيل كلاين إلى البقاء في صفوف ليفربول في الموسم المقبل، على الرغم أن التوقعات كانت تشير إلى رحيل اللاعب عن الفريق هذا الصيف.
يبدو أن كلاين أقرب للبقاء من المغادرة، مع اعتماد يورجن كلوب على آرنولد فقط كظهير أيمن، والحاجة للاستعانة بجو جوميز في مركز قلب الدفاع، سيكون ناثانيل في حسابات يورجن للموسم المقبل.
ليفربول مهتم بالتعاقد مع مهاجم باريس
انضم ليفربول لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم باريس إف سي والذي يُدعى "سيلاس وامانجيتوكا" ويبلغ من العمر 19 عاماً، بعد المستوى الطيب الذي ظهر به الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.
طبقاً لمصادر "لو باريسيان" فإن الريدز يتصارعون مع جالاطة سراي التركي على ضم اللاعب بالإضافة إلى أندية آخرى أبرزها نيس، نانت وبنفيكا.
أستون فيلا مهتم بالتعاقد مع دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق
وفقاً لما صرحت به صحيفة "The Sun" بأن إدارة أستون فيلا مهتمة بالتعاقد مع مهاجم ليفربول السابق دانييل أندري ستوريدج.
اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أصبح لاعب حر بعد إنتهاء مدة تعاقده مع الريدز دون التجديد له في نهاية الموسم المنقضي.
ولد ستوريدج في مدينة برمنجهام وأمضى سنواته الدراسية الأولى بها، ولذا فلن تكون المدينة جديدة عليه.
رئيس ليل يؤكد مفاوضات ليفربول مع نيكولاس بيبي
أكد جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي صحة الأخبار التي ربطت ليفربول بالتعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي، الذي قدم موسماً استثنائياً في العام الماضي مع الفريق الفرنسي.
حيث صّرح بيبي لراديو مونتي كارلو أن المحادثات مع وكلاء أعمال اللاعب حقيقية، على الرغم أن الريدز يملكوا عدة لاعبين في مركزه -على حد تعبيره-.
ليفربول ينضم لقائمة المهتمين بموهبة فولام
انضم ليفربول لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب "هارفي إليوت" موهبة فولام خاصةً بعد أن فشل اللاعب في التوصل إلى إتفاق مع ناديه لتجديد عقده الحالي الذي أوشك على الانتهاء.
أشارت مصادر "ستاندرد" أن ليفربول يراقب وضع اللاعب مع أندية آخرى مهتمة بضمه مثل برشلونة، ريال مدريد ولايبزيج ، ويعتبر هو أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وهو في السادسة عشر من عمره.
أوريجي لن يترك ليفربول هذا الصيف
يرفض ليفربول التفريط في مهاجمه البلجيكي "ديفوك أوريجي" بأي حال من الأحوال هذا الصيف، مهما كانت العروض لضمه، خاصةً مع رحيل دانييل ستوريدج بعد نهاية عقده.
طبقاً لمصادر "ليفربول إيكو" فأن الريدز لن يبيع لاعبه حتى وإن لم يجدد عقده، على أن الرغم المفاوضات بدأت والمؤشرات تبدو إيجابية للغاية حتى الآن، في ظل اهتمام قوي من ريال بتيس.
ميدلسبروه مهتم بضم ريان كينت
أظهر ميدلسبروه الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية اهتمامه بجناح ليفربول "ريان كينت" المطلوب من عدة أندية، بعد أن تألق الموسم الماضي في الدوري الأسكتلندي.
سيحتاج البورو إلى إقناع كينت بالتخلي عن خطوة رينجرز والذي يبدو اللاعب مقتنعاً بها أكثر، بعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي الموسم الماضي.
ليفربول لن يفرط في مدافعه لوفرين هذا الصيف
لا ينوي ليفربول التفريط في مدافعه الكرواتي "ديان لوفرين" هذا الصيف، على الرغم أن ميلان الإيطالي مهتم كثيراً بالتعاقد معه وأظهر رغبة واضحة في ذلك في الفترة الأخيرة.
أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن الريدز لن يقوم ببيع لاعبه، وسيستمر معهم في الموسم المُقبل على الأقل، بسبب عدم رغبة كلوب في بيع أي لاعب.
اهتمام ليفربول بضم سيبايوس يتزايد
تزايد اهتمام ليفربول في الأسابيع الأخيرة بالتعاقد مع الإسباني "داني سيبايوس" بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل من أجل الحصول على فرصته كأساسي مع أي فرق آخر.
طبقاً لمصادر صحيفة ماركا فأن ليفربول مهتم بالتعاقد مع اللاعب بصفة نهائية وليس إعارته فقط كما يرغب زين الدين زيدان، لأن كلوب من المعجبين للغاية باللاعب.
رسمياً.. مدافع الرديف ينضم لكوينز بارك رينجرز
انضم اللاعب "ماسترسون" مدافع أكاديمية ليفربول إلى صفوف كوينز بارك رينجرز الذي يقبع في دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، بعد نهاية عقده مع الريدز.
لعب ماسترسون في ليفربول لمدة سبع سنوات، تمكن خلالها الأيرلندي من التواجد مع الفريق الأول في ثلاث مناسبات ولكنه كان احتياطياً.
ليفربول يجدد اهتمامه بضم ديمبيلي
جدد ليفربول اهتمامه بضم الفرنسي عثماني ديمبيلي بعد أن أُثيرت الشكوك حول مستقبله مع برشلونة مع اقتراب العملاق الكتالوني من التعاقد مع جريزمان ونيمار بحسب أخر التقارير.
ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن الريدز تحركوا من أجل ضم اللاعب في منافسة مع بايرن ميونخ، ولكن استفسار الفريق الإنجليزي قوبل بالرفض من قبل العملاق الإسباني.
كروس يفضل فناربخشة على ليفربول
قام "ماكس كروس" مهاجم فيردر بريمن الألماني والذي انتهى عقده مع الفريق هذا الصيف، بتفضيل فناربخشة التركي على حساب ليفربول الذي كان يسعى جاهداً لضمه في صفقة انتقال حر.
ذكرت مصادر " سبورتس ويتنس" أن كروس كان قلقاً بشأن عدد الدقائق التي سيحصل عليها في آنفيلد لذا قام بتفضيل العرض التركي، لأنه سيحصل على مزيد من الاهتمام هُناك وسيجني الكثير من الأموال أيضاً.
تجديد إعارة البرازيلي آلان مع فلومينيسي
أعلن ليفربول عن تجديد عقد لاعب الوسط "آلأن دي سوزا" مع فريق فلومينيسي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي وتحديداً شهر ديسمبر.
تستمر إعارة آلان مع الفريق البرازيلي بسبب فشل اللاعب في الحصول على رخصة عمل داخل إنجلترا، لذا سيستمر الفريق الإنجليزي في إرساله على سبيل الإعارة لحين يتم السماح له باللعب في عاصمة الضباب.
ريال مدريد يضحي بأسينسيو من أجل ماني
الملكي يفكر في عقد صفقة تباديلة مع ليفربول
نقلت توكسبورت عن اكسبريس أن ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع ليفربول، يضم بموجبها ساديو ماني مقابل التخلي عن أسينسيو في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وكان المدرب يورجن كلوب قد عبر عن اهتمامه بضم الإسباني في وقتٍ لاحق، لكن الشرط الجزائي الكبير المتواجد في عقده والبالغ 500 مليون يورو حال بين المدرب الألماني ونجم الملكي.
ميلان يجتمع بوكيل أعمال لوفرين
الروسونيري مُصر على ضم المدافع الكرواتي
قال نيكو شيرا الصحفي بجريدة لا كازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان لايزال مصراً على ضم ديان لوفرين في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد قرار عدم اللعب في الدوري الأوروبي الصادر من المحكمة الرياضية والذي أعطى للروسونيري فرصة للتسوية حتى 2022.
على صعيد آخر أشارت تقارير إيطالية إلى أن إدارة الديافولو اجتمع مع فالدو ليميتش وكيل أعمال مدافع الريدز ولوكا مودريتش ونيمانيا ماتيتش، وأوضحت أن بطل دوري أبطال أوروبا لن يترك مدافعه بأقل من 25 مليون جنيهاً استرلينياً.
ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو
البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد
يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.
ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.
ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام برتغالي بالتعاقد مع الواعد "دونكان"
جذب مهاجم ليفربول الواعد "بوبي دونكان" انتباه أبرز الأندية البرتغالية، بعد أن قدم أداءاً ممتازاً للغاية منذ انضمامه لرديف الريدز قادماً من صفوف مانشستر سيتي.
حيث أبرزت صحيفة ريكورد إعجاب كلا من بنفيكا وبورتو بالتعاقد مع دونكان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار لشراءه نهائياً.
جروجيتش يقترب من العودة لصفوف هيرثا برلين
يقترب الصربي "ماركو جروجيتش" من العودة لصفوف هيرثا برلين مرة آخرى، بعد أن أُعير لهم في الموسم وقدم أداءاً ممتازاً للغاية في الدوري الألماني.
وطبقاً لمصادر صحيفة "كيكر" فإن جروجيتش سينضم لبرلين مُعاراً مرة آخرى، بعد منافسة مع فيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت على ضمه، ولكن القرار كان سهلاً باللعب مع نفس زملائه وتحت قيادة نفس المدرب.
الدنماركي جاكوب برون لارسن يحظى باهتمام ليفربول
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن ليفربول يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .
وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل مانشستر يونايتد وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.